Publisert: 11. januar 2024 kl. 13:08

Anslag fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at nesten 1 av 10 barn vokser opp med en mor eller far som har et alvorlig alkoholproblem. Det tilsvarer cirka 100 000 barn. I tillegg er det mange barn som opplever at foreldrene drikker for mye alkohol, uten at de oppfyller kriteriene for å ha et definert alkoholmisbruk.

Når alkohol berører så mange barn og unge, hvordan kan da Adressa ta så lett på servering av alkohol under et idrettsarrangement som ski-VM i Granåsen? Ski-VM skal være for alle, sier arrangøren, og de har fått Trondheim kommune med på å flytte vinterferien to uker, slik at ungene skal kunne være til stede mest mulig. Like etter kommer søknaden om å servere alkohol under arrangementet.

Foto: Privat

En kan håpe på at ski-VM blir glede over gode idrettsprestasjoner og fellesskap. Inntrykket er at arrangøren frykter at idrettsprestasjoner og idrettsglede ikke er nok til å trekke tilskuere.

I tråd med Norges idrettsforbunds egne erklæringer bør ski-VM være en arena uten alkohol, både fordi idrett og rus ikke hører sammen og av hensyn til barn og unge som er ønsket som tilskuere. Barna skal ha skolefri for å heie på heltene, mens alkohol serveres som en del av arrangementet.

Hver tiende nordmann er en storforbruker av alkohol, og dette har store konsekvenser for barna i disse familiene. De alkoholfrie sonene i vårt samfunn blir stadig færre. Hvorfor være så unyansert i argumentasjonen rundt alkoholservering på familiearrangement? Har Adressa glemt at VM også skal være barnas fest? Det gjenstår å se hvilke av våre politikere som setter hensynet til barn og unge først.

