Den ene tragedien avløser den andre i Gaza. Denne uka er det et dødelig luftangrep på utenlandske hjelpearbeidere som skaper sterke reaksjoner.

Angrepet er enda en bekreftelse på at Israel ikke er i nærheten av å følge krigens regler. Sivile og hjelpearbeidere drepes. Mat brukes som våpen. Dette kan ikke fortsette.

En konvoi fra hjelpeorganisasjonen World Central Kitchen (WCK) ble mandag morgen utsatt for et luftangrep. Det israelske militæret (IDF) står bak. Israelske myndigheter kaller angrepet utilsiktet. Det er ingen trøst, verken for de døde hjelpearbeiderne eller for palestinerne som rammes når hjelpen ikke kommer fram.

Tirsdag ettermiddag melder Aftenposten at skip som skulle bringe rundt 240 tonn nødhjelp til Gaza, snur etter angrepet mot WCK. Organisasjonen har bygd en molo og har siden mars fått inn tonnevis med mat sjøveien som de serverer fra provisoriske kjøkken inne på Gazastripen. Organisasjonen skal ha hatt tett dialog med IDF i forkant av den planlagte kjøreturen, slik at israelerne visste om bevegelsene deres. Kjøretøyene var svært godt merket med logo. Det israelske forsvaret sier de skal gjøre en grundig gjennomgang av hendelsen.

World Central Kitchen (WCK) har fraktet tonnevis med mat via sjøveien. Foto: ISRAEL DEFENSE FORCES / Reuters

En gjennomgang hjelper ikke folk som har vært under angrep i snart et halvår. Titusener er drept. Nå rammer hungersnød de nordlige områdene. Mandagens angrep kan forverre tilværelsen enda mer. At hjelpearbeidere skremmes bort, er til å forstå. Ifølge Faktisk.no er det aldri registrert flere drepte hjelpearbeidere i én og samme konflikt. Shifa-sykehuset i nord er også ubrukelig etter at Israel bombet hovedbygningene i påskehelga.

For at nødhjelp skal komme fram, må krigshandlingene opphøre. Muligheten for en humanitær våpenhvile er større enn tidligere. Nylig vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon som krever umiddelbar våpenhvile. For første gang så langt i krigen gikk USA bort fra å legge ned veto. Det kan bety at Israels viktigste allierte er i ferd med å miste tålmodigheten. USA kan heller ikke se bort fra FNs ferske rapport som viser at terskelen for å kalle Israels handlinger folkemord, er nådd.