Vi snakker til stadighet om frihet. Om å være fri, selvstendig og autonom. Ingen skal diktere hva andre skal gjøre hva angår sitt familieliv, levevis og seksuelle preferanser.

Ordtaket «min kropp, mitt valg» er bare ett eksempel på hvordan vi, naturligvis, støtter opp under rettigheten til å ta sine egne selvstendige valg.

Merkelig nok er det mange av de samme som aktivt fremmer dette, som sier at det ikke skal være lov til å være sexarbeider. Det er vel deres valg, med deres kropp?

I Norge er det faktisk lov til å selge sex, men det er forbudt å kjøpe. Dette er regulert i straffeloven § 316.

Forvirret? Det er forståelig. Hvorfor skal det være lov å tilby noe, som ikke er lovlig å kjøpe? Mye av tanken og argumentasjonen bak er å beskytte den svake part.

Vi ønsker å beskytte sårbare mennesker, særlig utenlandske kvinner, i å bli presset til å utøve prostitusjon. Dette finnes det allerede et forbud på i straffelovens § 315 som blant annet fastslår at man straffes for å fremme andres prostitusjon, eller leier ut lokaler som skal brukes til prostitusjon.

Jeg mener det ikke er rasjonelt å skjære alle over én kam. Det er ikke slik at alle som ønsker å selge seksuelle tjenester, er et offer for et nettverk av menneskesmuglere og utpressing.

Det kan også hende at valget om å tilby seksuelle tjenester, er et gjennomtenkt og rasjonelt valg for å kunne tjene ekstra penger. Ved å ha et forbud mot å kjøpe tjenestene, hjelper vi ikke disse menneskene.

Det kan faktisk hjelpe sexarbeidere ikke bare økonomisk, men også hva angår trygghet dersom man åpner for at seksuelle tjenester lovlig kan kjøpes ved tilbud.

Sexarbeidere og deres virksomhet kan bli organisert og gis rettigheter, og på den måten begrense de illegale og kyniske bakmennene (for det er ofte menn).

Ellers i Europa er det en rekke land som ikke har forbud mot å kjøpe seksuelle tjenester. Blant disse er Tyskland, Hellas, Nederland, Latvia og Danmark.

Hos sistnevnte er det lov å kjøpe fra noen som tilbyr seksuelle tjenester, men det er ulovlig med bordeller og kjøp dersom det er et ledd i en organisert virksomhet, typisk hallikvirksomhet.

Når myndige mennesker ønsker å tilby seksuelle tjenester, er det heller ikke fornuftig og/eller rettferdig at det kun er kjøper som skal straffes. Enten må både salg og kjøp være tillatt, eller så må begge ytelser være forbudt. Flere potensielle kjøpere kan også bli lurt og presset.

«Min kropp, mitt valg» må også gjelder for mennesker som ønsker å selge seksuelle tjenester, og de som ønsker å benytte seg av dette.

