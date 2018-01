Statsministeren varsler endringer i regjeringen

Grendelaget betaler 700 000 for å kvitte seg med bruansvar

Saken oppdateres.

Statsministerens kontor opplyser at Solberg og regjeringen, med påtroppende statsråder, blir tilgjengelig for fotografering på Slottsplassen klokken 14.15. Deretter holder de tre partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) en pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien 45.

Siden Høyre, Frp og Venstre ble enige om en regjeringsplattform, har spekulasjonene gått høyt om hvem som skal inn og hvor, og hvem som skal ut av den blågrønne regjeringen. Trolig blir fem nye statsråder presentert i en regjering som øker fra 19 til 20 statsråder.

Det som er helt sikkert, er at Erna Solberg fortsetter som statsminister, og at Siv Jensen fortsetter som finansminister.

Tre Venstre-statsråder

Trine Skei Grande får med seg to Venstre-statsråder i Erna Solbergs utvidede regjering. Mens Venstre-lederen etter det NTB får bekreftet blir ny kulturminister, overtar partikollega Ola Elvestuen som ny klima- og miljøminister etter Vidar Helgesen (H). Samtidig får Iselin Nybø ansvaret for høyere utdanning og forskning i Kunnskapsdepartementet.

Ifølge Dagbladet og TV 2s opplysninger blir Frps Åse Michaelsen Norges nye eldreminister. Michaelsen satt som stortingsrepresentant fra 2005 til 2017, og har bakgrunn fra Norges Eksportråd og SAS. Den nye eldreministeren skal ligge under Helse- og omsorgsdepartementet.

Samtidig blir Høyres Nikolai Astrup ifølge flere medier ny utviklings- og bistandsminister, mens posten som europaminister forsvinner.

Amundsen ut

I en regjering som får inn én ekstra statsråd, betyr dette at fire av dagens statsråder får nye oppgaver. Kilder har opplyst til NTB at Per-Willy Amundsen (Frp) er ferdig som justisminister, mens Vidar Helgesen (H) nevnes som en annen statsråd på vei ut.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) forlater regjeringen, skriver VG, og Marit Berger Røsland (H), som i oktober i fjor ble utnevnt som europaminister, går av som statsråd etter bare tre måneder, melder NRK og TV 2.

Samtidig flytter Erna Solberg på flere av statsrådene som fortsetter. Sylvi Listhaug (Frp) overtar trolig Amundsens jobb og tar med seg sin gamle portefølje som innvandringsminister. Venstres Sveinung Rotevatn får ingen statsrådspost, men blir ifølge NRK statssekretær under Listhaug. 30-åringen får ifølge kanalens kilde jobben med å bygge bro og bidra til mindre spenning mellom Frp og Venstre på et krevende felt.

Arbeidet med integrering og inkludering kan komme til å bli løftet ut av Justis- og beredskapsdepartementet og over til et annet departement. TV 2 erfarer at det vil være Kunnskapsdepartementet.

Ikke ny regjering

Videre ser det ut til at Høyres Jan Tore Sanner overtar som ny kunnskapsminister med ansvar for grunnskole og barnehage – med integrerings- og inkluderingsfeltet i porteføljen, ifølge TV 2. Dagens statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) kan bli tildelt nye oppgaver i regjeringen – trolig som ny næringsminister, melder samme kanal.

Næringsminister Monica Mæland (H) får etter det NTB erfarer trolig et annet ansvarsområde. Ifølge NRK og VG overtar hun Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturminister Linda Hofstad Helleland fortsetter også som statsråd, men bytter departement. Hun overtar som barne- og likestillingsminister, ifølge VG og TV 2.

Formelt sett er det ikke snakk om en ny regjering, men en utvidelse som også innebærer endringer.