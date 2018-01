KrFU-leder utsatt for Twitter-hets på politisk arrangement

Skulkerne kommer på skolen bare for å være der og sove der

Saken oppdateres.

Twitter-hendelsen fant sted under KrFU-lederens hilsningstale på Unge Høyres landsmøte i 2014 og fikk flere KrFU-ere til å reagere.

– Noen i Unge Høyre hadde en Twitter-konto som tøyset om at det var om å gjøre å få KrFU-eren som var på talerstolen, til sengs. KrFU sentralt reagerte veldig sterkt på det, og kontoen ble slettet, sier Astrid Therese Theisen, tidligere fylkesleder i Akershus KrFU og fortsatt sentralstyremedlem i ungdomspartiet, til Vårt Land.

Røse bekrefter historien, men presiserer til NTB at hun selv ikke opplevde hendelsen som trakassering.

– Det var en anonym Twitter-konto under Unge Høyres landsmøte som tvitret om hendelser og folk på landsmøtet. Den kommenterte også meg etter min hilsningstale. Det handlet ikke direkte om sex, men om utseende og hvem man skulle ha på rommet senere den kvelden, sier hun.

LES OGSÅ: Ett av varslene mot Unge Høyre-leder er fra Trøndelag

På spørsmål om hva hun mener med å «ha på rommet» svarer Røse at det handlet om hvilket rom man kunne finne henne på. Videre sier hun at daværende Unge Høyre-leder Paul Joakim Sandøy tok saken veldig alvorlig.

– Generalsekretæren Christopher Wand ble også kontaktet. Han informerte om at de hadde tatt det opp på landsmøtet dagen etterpå, Twitter-kontoen ble fjernet og at han hadde vært veldig tydelig på at slikt ikke skulle forekomme, sier hun.

Sandra Bruflot, leder i Unge Høyre, beklaget saken i NRKs Politisk Kvarter tirsdag.

– Vi hadde to parodikontoer på Twitter som tvitret upassende meldinger om KrFU-lederen og andre. Dette ble tatt tak i, kontoene ble slettet, og daværende generalsekretær tok det opp fra scenen og sa at dette var uakseptabelt. Slik skal det ikke være, sier Bruflot.