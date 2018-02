Skilting får flere ut på tur

Bane Nor har kuttet kostnader på en halv milliard - nå krever Sp-topper i Trøndelag handling

Vurderer du å si opp jobben, putte sparepengene i fond og dra til utlandet? Her er rådene fra økonomiprofessorene

Forskere har funnet et svar på hvordan de skal få nye folk på tur

Fire menn i retten for oppbevaring av et kvart tonn hasj

Vitne skadd da to personer angrep hverandre med kniv i Kongsvinger

Forskere har funnet et svar på hvordan de skal få nye folk på tur

Saken oppdateres.

Det er brukt mye penger på skilting og merking av eksisterende stier og turruter. Forskerne lurte på om det funker.

En gruppe forskere fra Norsk instituitt for naturforskning (Nina) har undersøkt utvalgte turruter i Brumunddal og Vestby. De har sett på hvor mange som bruker stiene før og etter merking og skilting, samt hvem det er som har tatt stiene i bruk etter tiltakene, skriver Nina på sine nettsider.

LES OGSÅ: Stedet er fint, men veien dit er full av gjørme

LES OGSÅ: Her kan du gå til fots i vintermarka

Stiene blir mer brukt

Gjensidigestiftelsen har samarbeidet med fylkeskommunene og brukt flere millioner på merking av turruter. Studien viser at pengene er vel verdt. Skiltingen får flere ut på tur.

Hovedfunnene er at turrutene ble mer brukt og at det har kommet til en del nye og uerfarne brukere etter at skilting og merking kom på plass. De nye brukerne er dessuten veldig godt fornøyde med tiltakene.

– Funnene gir all grunn til å peke på at dette er gode og viktige tiltak, sier Nina-forsker og prosjektleder Odd Inge Vistad til nettstedet.

LES OGSÅ: Jeg ønsker å løpe mer i marka om vinteren. Derfor trenger vi et rikere stinett for oss til fots.

Automatiske tellere

Forskerne brukte automatiske tellere og spørreskjema i selvregistreringskasser langs stiene både før og etter at turstiene ble merket og skiltet. I tillegg intervjuet forskerne de turgåerne som anga på spørreskjemaet at de var nye brukere etter at tiltakene ble iverksatt, og som la igjen telefonnummeret sitt.

– De var ikke så mange, men det er et entydig mønster: De er veldig fornøyde. De sa blant annet at de synes det er enklere og tryggere å ta med unger ut på tur etter tiltakene, sier Vistad.

Han forteller at det er mange eksempler på at folk ikke bruker naturen i nærområdet i dag og at det er en del utrygghet ute og går når det gjelder å ferdes i skogen selv om det er i nærmiljøet.

LES OGSÅ: Slik skal turistforeningen får trondhjemmere ut på nære turer

Du kan lese hele rapporten her