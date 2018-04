Tomten bak dette huset forklarer prisantydningen på 75 millioner kroner

RBKs motstander for 2. runde i cupen er klar

Bendtner forteller hvordan Wenger fikk ham til å signere for Arsenal

– Skal ta trenerkurs før karrieren er over

- Dette er en gladnyhet for oss, for det har vært noen traurige år

Stor fare for snøskred i Trøndelag og Nordland

Saken oppdateres.

Den spektakulære boligannonsen er lagt ut på Finn.no. Her heter det:

«En sjelden perle av en villaeiendomsamt stor ubebygget tomt/hage med tennisbane på Berg/Ullevål Hageby.»

Det rødmalte huset fra 1928 ser staselig ut. En herregård i miniatyr. Men det er ikke primært boligen som forklarer prisantydningen meglerhuset Privatmegleren Allé har satt, skriver Aftenposten.no.

Bak huset ligger nemlig en tennisbane og et åpent område som gir et brutto tomteareal på 4,3 mål.

Tennisbanen og den åpne tomten inngår pr. i dag ikke i den gjeldende reguleringsplanen for 2006, som hovedhuset og nabohusene gjør. I denne planen heter det at «det legges til rette for en utvikling i området med bebyggelse med småhuskarakter».

Dermed kan en eiendomsutvikler teoretisk sett få bygget en helt annen type bygningsmasse på tomten bak.

LES OGSÅ: Anniken solgte boligen sin selv, men tror ikke det passer for alle

Dette er opplysningene om eiendommen

Privatmegleren Allé lister opp nabolagets ærverdige villaer, beliggenhet beskyttet for trafikk, nærhet til Ullevål Hageby og butikkene på Damplassen, nærhet til offentlig transport, skole og barnehager for å friste potensielle kjøpere.

Med på kjøpet følger også en safe!

Det trekker litt ned at boligen trenger modernisering – og at den i dag varmes opp med oljefyrte radiatorer. Oslo kommune har vedtatt at det blir forbudt å bruke fossil olje og parafin. Innen 2020 må dette ordnes med.

Om det som kan beskrives som rosinen i pølsen for eiendommen, nemlig den tilhørende tomten på 2,5 mål, heter det:

Tomten/eiendommen grenser til blant annet Berg skole og Berg Gård.

Det er fem minutters gangavstand til Damplassen.

Tomten er ikke tildelt adresse.

– Eier ønsker å selge eiendommene samlet, fordi det er adkomst over husets grunn for å komme til den ubebyggede tomten, sier Ragnhild Misvær Stenbeck hos Privatmegleren Allé til Aftenposten

Les også: Har du planer om å kjøpe eller selge bolig? Dette er ekspertenes aller beste tips.

Men hva får man bygge på tomten?

Ifølge Stenbeck har Privatmegleren Allé fått henvendelser fra både privatpersoner og utbyggere. Men hva som eventuelt kan bygges på den store tomten, er usikkert.

– Byantikvaren har foreslått en reguleringsplan som innebærer vern av området. Planen er ikke vedtatt ennå, men det ligger en god del restriksjoner i denne planen, hvis mål er å bevare strøkets særegenhet, sier hun.

– For en utbygger vil det være bingo å kjøpe

– Eiendommen har en ekstremt god beliggenhet. Og det er satt en ny standard for hva folk er villig til å betale i Oslo. Men for en utbygger vil det være bingo å kjøpe eiendommen, sier André Falchenberg i Location Holding, et selskap innenfor kjøp og salg.

– Selv uten «byantikvar-risikoen» er prisen ganske stiv. Jeg ser risikoen som altfor stor, sier Falchenberg.

– Det virker på meg som om det er mange som er villige til å ta en betydelig risiko i dagens Oslo-marked, sier Sverre Landmark hos eiendomsselskapet Aspelin Ramm.

– Det finnes likviditet, muligheter og risikovilje. I dette tilfellet må boligutviklerne bruke all sin erfaring og sitt kontaktnett for å vurdere risikoen. Risiko rundt regulering er ett av de store spørsmålene, sier Landmark.

Les også: Denne utviklingen bekymrer Eiendom Norge-direktøren

Visning til helgen

– Mange har vist interesse. Så gjenstår det å se om eiendommen blir kjøpt av en utbygger eller av noen som ønsker å ha eiendommen som den er, sier Stenbeck hos Privatmegleren Allé.