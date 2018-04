Renten skal opp, men ikke ennå

For Thomas var hun en bestemor med brunost og norske skikker. For Ågot var Nora venninnen som sviktet landet sitt

Sentralbanken har holdt styringsrenten på rekordlave 0,5 prosent siden mars 2016.

– Jeg venter at Norges Bank holder styringsrenten uendret på rentemøtet neste uke. En renteøkning kommer trolig først til høsten, sier sjeføkonom Andreas Benedictow ved Samfunnsøkonomisk analyse til NTB.

Han holder likevel en ørliten mulighet åpen for at det kan komme et rentehopp allerede før sommeren.

Kanskje i juni

– På rentemøtet 3. mai kommer det ingen renteøkning. Men innen rentemøtet 21. juni – som dessuten ledsages av Pengepolitisk rapport – har vi betydelig mer informasjon, sier sjeføkonomen.

Han viser til at Norges Bank på det tidspunktet vil ha ytterligere to månedsobservasjoner med statistikk for både boligpriser, inflasjon og arbeidsledighet, samt nasjonalregnskapstall for årets første kvartal.

– Hvis utviklingen viser seg å bli klart bedre enn ventet, er en renteheving allerede i juni også en mulighet, konstaterer Benedictow.

Bred oppgang

Siden forrige renteendring for vel to år siden har mye endret seg i norsk økonomi, slik Nordea Markets oppsummerte i sin prognose sist uke. Banken ser for seg en vekst i fastlands-BNP på 2,4 prosent både i år og neste år.

Det skyldes en kombinasjon av fornyet vekst i oljeinvesteringene på anslagsvis 8–10 prosent i år, sterk vekst i fastlandseksporten, bra forbruksvekst på grunn av lønnsvekst og fallende ledighet og økende investeringer i bedriftene.

I tillegg har oljeprisen økt markant og ligger nå på det høyeste nivået siden 2014.

Slik sett ligger mye nå til rette for renteøkninger, og Nordea ser for seg at den første oppgangen kommer i september. Banken tror på ytterligere to renteøkninger i 2019.

Stabilisering i boligmarkedet

Den lange perioden med rekordlave renter har vært en viktig årsak til langvarig og sterk boligprisvekst i Norge de siste årene. Det kom en korreksjon i fjor, men boligprisfallet som preget markedet gjennom 2017, har nå stoppet opp i store deler av landet.

– Perioden med fallende boligpriser ser ut til å være over, og dermed står et viktig argument mot å sette opp renten for fall. Men med stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i boligmarkedet kan det være klokt å se an utviklingen noe, sier Benedictow.

– Høy gjeld har dessuten økt husholdningenes sårbarhet, og det skaper usikkerhet om virkningene av en renteoppgang, legger han til.

Selv om rentene er på vei oppover både i Norge og internasjonalt, ser ekspertene for seg at det historisk sett vil være billig å låne penger i lang tid ennå.

– Til tross for renteøkningene ser realrenten ut til å holde seg på et fortsatt lavt nivå de nærmeste tre årene, skrev Statistisk sentralbyrå (SSB) i mars.

