Saken oppdateres.

Sykkelen sto til lading inne i leiligheten i Hasleveien. I alt 49 personer ble evakuert som følge av brannen.

I 9-tiden var ikke skadeomfanget kjent for de to som hadde pustet inn røyk. Politiet opplyser at leiligheten er helt utbrent.

Brannen er slukket, men i morgentimene var det fortsatt en del røyk på stedet.

