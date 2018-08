NRK: PST skal granske Sandbergs kjæreste

Saken oppdateres.

NRK var fredag i kontakt med Letnes, som sier det er bra at PST nå skal undersøke hennes bakgrunn. Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

En gransking av Letnes er helt nødvendig, mener tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen.

28-åringen har kommet i søkelyset etter at det ble kjent at hun er blitt kjæreste med fiskeriminister Per Sandberg (Frp), og at de to dro på ferie til Iran uten å varsle Statsministerens kontor på forhånd, slik reglene tilsier.

Sandberg (58) har også blitt skarpt kritisert for å ha tatt med mobiltelefonen sin til Iran.

Letnes kom til Norge som 16-åring og fikk opphold i 2008. Hun har nå norsk statsborgerskap i tillegg til sitt iranske.

Tidligere har det kommet fram at Letnes i 2016 sendte inn en åpen søknad til Fiskeridepartementet der hun søkte om å bli Sandbergs assistent eller tolk.

I et bredt anlagt intervju med Adresseavisen forrige fredag forklarte Bahareh Letnes hvilket forhold hun har til det iranske regimet:

- Jeg har ingen kontakter eller nettverk til myndighetene i Iran, men jeg har hatt kontakt med den iranske ambassaden. Jeg jobber aktivt med kultur, og har arrangert flere filmpremierer, konserter, og festivaler med iranske kulturaktører i løpet av de siste tre årene. Jeg har fått bistand fra av ambassaden til formalitetene rundt å vise iranske filmer i Norge, og til å søke visum til iranske skuespillere og regissører som skulle besøke Norge. Min kontakt med ambassaden har bare handlet om kultur, og ingenting om politikk.

- Hva gjør deg redd?

- Det er påstandene om at jeg har sterke bånd til iranske myndigheter, og at jeg jobber for det iranske regimet. Jeg fremstilles som om jeg skulle være en spion for Iran. Hadde jeg vært spion, ville jeg vært en elendig en, med denne publisiteten skulle jeg rømt landet for lenge siden, sa Letnes i det samme intervjuet.