Carl I. Hagen mener Sandberg «omsider» har handlet klokt

Per Sandberg trekker seg i dag – Nesvik tar over

Saken oppdateres.

– Han hadde ingen annen utvei. Det begynte å bli et ganske kraftig opprør i partiet. Omsider har han handlet klokt, sier Carl I. Hagen til Aftenposten.

NTB og en rekke andre medier får bekreftet at Sandberg vil trekke seg som fiskeriminister etter den mye omtalte Iran-saken. Sandberg har tidligere bekreftet overfor NTB at han ikke orienterte sitt eget departement eller Statsministerens kontor i forkant av sin Iran-ferie i sommer. Dermed har han brutt retningslinjene for statsråder.

Hagen tror heller ikke at Sandberg kan fortsette som nestleder i partiet.

– Det kan jeg veldig vanskelig se. Fordi alt det som nå har skjedd, har åpenbart vært til skade for partiet, sier Hagen.

KOMMENTAR: Krise fra A til Å

- Kan være ferdig i politikken

Per Sandbergs (Frp) avgang som fiskeriminister kan også innebære et farvel til norsk politikk, mener politisk redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten.

Stanghelle skriver at det nå er et åpent spørsmål hvor lenge Sandberg fortsetter som nestleder i Fremskrittspartiet – «spesielt fordi han ikke er innvalgt på Stortinget».

– Derfor kan Per Sandbergs avgang som statsråd også bety hans farvel til norsk politikk. Det vil merkes, skriver Stanghelle.

Også NTB har snakket med kilder i Frp som spør hva Sandberg kan utrette som nestleder når han verken sitter i regjering eller på Stortinget. På den annen side fremholder partifelle Christian Tybring-Gjedde, som har vært en av de krasseste interne kritikerne til Sandbergs Iran-tur, at Sandberg ikke har gjort noe galt som nestleder.

LES OGSÅ: Eks-kona rapporterte sikkerhetsbrudd i mai

- Lettelse

– Men det er ikke sikkert at motivasjonen er like sterk som den var, sier Tybring-Gjedde, som ikke vil fronte noe krav om at Sandberg også må gå av som nestleder.

Stanghelle mener at Sandbergs avgang vil være en lettelse for statsminister Erna Solberg (H) – men legger til «i alle fall i første omgang». Riksrevisjonens knallharde kritikk av regjeringens manglende oppfølging av terrorsikring skal behandles i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget med åpen høring i slutten av august.

– I flere saker på sikkerhet- og beredskapsområdet har regjeringssjefen ikke hatt en overbevisende hånd på rattet, skriver Stanghelle.