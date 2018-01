Ble skutt i magen med luftgevær på nachspiel

Klargjøre boligen for visning? Her er interiørstylistens beste tips

Den spesielle hendelsen skjedde på en adresse i Skaun 15. juli i fjor i 05-tiden på natten. En 35 år gammel mann fra Trondheim er nå tiltalt for grov kroppsskade og uforsvarlig bruk av skytevåpen – nærmere bestemt luftgevær. Det er Statsadvokatene i Trøndelag som har tatt ut tiltalen.

Rettssak over to dager

Ifølge dokumentet «siktet og skjøt» 35-åringen fornærmede i magen med et luftgevær. «Kulen førte til to mindre perforasjoner i NNs (navnet på fornærmede journ.anm.) tynntarm og to mindre perforasjoner i tykktarmen, og måtte opereres ut», heter det videre i tiltalen.

- Det var under en nachspielsamling at dette skjedde, sier statsadvokat Jarle Wikdahl. Han er aktor i straffesaken som er berammet i Sør-Trøndelag tingrett 29. januar. Det er satt av to dager i retten.

Arve Røli, som forsvarer den tiltalte 35-åringen, opplyser at klienten ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen.

- Kunne gått mye verre

- Denne saken viser hvilket skadepotensial det kan ha å bli truffet av luftgevær, sier statsadvokat Wikdahl.

Advokat Erik Widerøe er bistandsadvokaten til skuddofferet. Han opplyser at det er varslet et krav om oppreisningerstatning mot den tiltalte 35-åringen.

- Fornærmede var ute av arbeid en måned som følge av skaden. Dette kunne gått mye verre, sier Widerøe.

