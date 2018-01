Se dronevideo av skillet mellom trygg og utrygg is

Saken oppdateres.

Hendelsen søndag der en gutt gikk gjennom isen på Jonsvatnet har gitt folk i miljøet en vekker og oppfordringen til alle er å skaffe seg sikkerhetsutstyr før de begir seg ut på islaget vann.

I dronefilmen fra Jonsvatnet, med opptak gjort av André Hope, ser du tydelig skillet mellom trygg og utrygg is. Det er André Hope som har filmet med drone på Jonsvatnet. Gutten som gikk igjennom isen passerte dette skillet og havnet i vannet. Heldigvis var det folk med sikkerhetsutsyr på seg i nærheten og ved hjelp av kasteliner fikk de personen raskt opp fra vannet.

- Ikke like tydelig fra bakkenivå

- Noen av klippene i filmen viser tydelig hvor den trygge isen tar slutt. Lørdag var det delvis åpent vann etter skillet, mens det søndag var frosset på. Fra lufta er det lett å se hvor skillet går. Det er ikke like tydelig når du er nede på isen. Søndagens hendelse er en tankevekker for alle: Vi må ta sikkerheten på alvor og ispigger for å dra seg opp med må være minstekravet til sikkerhetsutstyr, sier Bård S. Solem som var en av de som var med og fikk gutten opp av vannet søndag.

- Må ta sikkerheten seriøst

Gjennom Blyberget frileik og stålisgruppa er han med og sprer informasjon om skøytegåing og lek på islagte vann.

Solem sier sikkerhet for de som vil ut på islagte vann bør få like stor oppmerksomhet som det skred får for de som går på ski ute i den norske fjellheimen.

- Vi ser at aktiviteten og interessen for å gå på skøyter på vann er økende. I utgangspunktet er det ikke en farlig aktivitet, men du må vite hva du holder på med. For familier kan vi si at det gjelder det samme som bading, der hver enkelt person, gruppe eller familie må vurdere hvor tett oppfølging man skal ha. Å gå på skøyer ute på isen er en stor naturopplevelse, men vi er nødt til å ta sikkerheten seriøst, sier Solem.

Usikre soner

Mens det var stålis i sørenden av Jonsvatnet, var isen i helgen svært tynn andre steder. I enkelte deler var isen helt ødelagt etter uværet for en ukes tid siden.

Generelt sett er det innløp og utløp på vann, eller andre steder der vannet er i bevegelse som er mest utrygge.

- Og så kan det faktisk være mer utrygg is inne ved land der det for eksempel er skygge fra trær som gjør at isen ikke blir like trygg som lenger ut, sier Solem.

Sikkerhetsutstyr som pigger til å henge rundt halsen, kasteliner og ryggsekker som skaper oppdrift fås kjøpt på vanlige sportsbutikker.