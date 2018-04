NVE følger med på ispropp i Sanddøla

- Finner de varene billigere et annet sted, kjøper de der

Saken oppdateres.

Isproppen som førte til flom i Namsen løsnet søndag og NVE har avsluttet overvåkningen med eget personell i dette området for denne gang.

Overvåker Sanddøla

En ispropp i Sanddøla overvåkes imidlertid fortsatt nøye.

- Dette er ei sideelv til Namsen ved Grong og her har vi nå befaring to ganger hver dag. Det er en ispropp i elva som har ført til vann over fylkesveien, men vannet har nå sunket litt og det ser ut som gjennomstrømminga gjennom isproppen er god, sier regionsjef i NVE Kari Øvrelid.

- Ingen fare enda

Etter befaringen mandag formiddag var NVEs representant ikke veldig bekymret.

- Proppen står stille og det er bra vanngjennomføring så det er ingen fare enda. Men om proppen går kan det komme en del is opp på veien. Statens vegvesen har også folk i området som passer på, forteller Per fagerstrand fra NVE.

Kommer mer regn

Selv om det er meldt nedbør senere i uka tror ikke NVE situasjonen blir dramatisk.

- Det er meldt regn onsdag og torsdag, men vi tror det går bra, sier Øvrelid.

Ifølge Vegtrafikksentralen er det mandag formiddag ingen stengte veier på grunn av flom i Trøndelag.

- Vi har fått en del henvendelser om tendenser til flom på riksvei 3 gjennom Østerdalen, men også der er veien åpne, forteller trafikkoperatør Pål Haugbro.

