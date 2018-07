Sør-Trøndelag Røde Kors sender hjelpemannskap til skogbrannene i Sverige

Her gikk det rundt for rundballpressa

Her gikk det rundt for rundballpressa

Saken oppdateres.

Mannskap fra Røde Kors i Hedmark dro onsdag kveld til til Mora i Dalarna for å bistå som sanitetsvakter, og fredag reiser en gruppe på 13 frivillige fra Sør-Trøndelag til området.

– Vi skal bidra med førstehjelp og sanitetsposter i brannområdet. Det er primært snakk om førstehjelp på brannmannskap som kan ha behov for det. Det kan innebære blant annet å lindre brannskader, motvirke heteslag og hjelpe til med å ivareta brannmannskapene på stedet, sier Guro Kjellmark, operativ leder i Sør-Trøndelag Røde Kors.

Venteliste

Rundt 20 frivillige fra hjelpekorpsene sør i Trøndelag er tilgjengelige for å bidra i Sverige. Tidlig fredag morgen reiser de første 13 til Mora-området. De skal i utgangspunktet være der til søndag, men ifølge Kjellmark kan det bli lengre.

- Nå har vi faktisk venteliste for å får dra til Sverige. 13 frivillige drar nå, også har vi folk i bakhånd om de skulle trenge mer mannskap.

- Skulle bare mangle

– Svenskene har tidligere hjulpet til i norske skogbranner, og det skulle bare mangle at vi hjelper til i en så kritisk situasjon. Med tanke på den tørken og skogbrannfaren vi opplever også her i Norge, så må vi stille opp for hverandre. Det er høye temperaturer og lange arbeidsdager i forbindelse med slukningsarbeidet, og det står stor respekt for både brannmannskapene og de frivillige som arbeider med å slukke brannene i Sverige, sier hun.

Torsdag morgen var det ifølge svenske alarmsentraler 23 skogbranner. Flere av dem lar seg ikke slukke på nåværende tidspunkt.

