Hvem giftet seg med Anne Berit i 1981?

Saken oppdateres.

Renholdsverket har lagt ut etterlysningen på Facebook og i løpet av dagen er det mange Anne Berit-er som har fått tagget navnet sitt, for å høre om det er dem. Men som flere av leserne påpeker: Ringen tilhører en mann.

- Det er nok en mann, for dette er i god tid før partnerskapsloven, fastslår kommunikasjonssjef ved Trondheim Renholdsverk, Tone Pettersen Olden til Adresseavisen.

Onsdag klokken 12.50 ble FB-oppdateringen på Renholdsverket lagt ut. Fra da til torsdag klokken 17 har 320 mennesker delt den og den har nådd 40 000 personer. Men ennå har verken Anne Berit eller hennes nåværende eller tidligere ektemann meldt seg. Det som skal til for å innkassere ringen, er å oppgi hvilken dato bryllupet sto.

- Dette er tydelig en sak som engasjerer, fastslår Tone Pettersen Olden.

- Har dere en hovedteori?

- Hovedteorien er at noen har mistet den. Hvis den var kastet, ville vi ikke funnet den. En liten ring blir borte her. Derfor tror vi at den er mistet, og at det er en der ute som savner den.

Olden klarte ikke torsdag ettermiddag å finne ut om den var funnet av en kunde eller en ansatt hos dem, men den ble levert til administrasjonen, som så la ut etterlysningen.

- Har noen tatt kontakt?

- Ja, det er flere som har ringt kundesenteret. Én skulle hjem og sjekke datoen, han hørte vi ikke mer fra. Noen andre hadde feil dato.

- Det er altså flere som har mistet sin ring og som har giftet seg med en Anne Berit?

- Ja, det virker som det er flere der ute uten gifteringen sin. Og det er tydeligvis mange Anne Berit-er i Trondheimsområdet. Det er en rekke av dem som er tagget på Facebook, men ingen som har vært riktig person til nå, sier Olden – som fortsatt har god tro på å løse mysteriet.

