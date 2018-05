Nå har Harry fått sin Meghan

Kokkens tips til deg med ugress i hagen: «If you can’t beat them, eat them»

Saken oppdateres.

Markles kjole har lange ermer og en tett hals. Et langt slep henger bak på kjolen, og et enda lengre slør ble holdt oppe av to av brudesvennene da Markle skred opp kirkegulvet.

Kjolen er designet av Clare Waight Keller, som er kunstnerisk leder for motemerket Givenchy.

Markle bærer også en tiara. Det var på forhånd spekulert på om Markle ville bære Spencer-tiaraen, i likhet med prinsesse Diana da hun giftet seg med prins Charles. Men det kan virke som om Markle i stedet har valgt å bære en av dronning Elizabeths tiaraer.

Kom med sin bror

Fra klokken 10.30 kom de første av de 600 bryllupsgjestene til kapellet. Alle gjestene, bortsett fra kongefamilien, skal være i kapellet innen klokken 12.

De første medlemmene av kongefamilien ankom kapellet klokken 12.20. På samme tidspunkt reiste bruden Meghan Markle og hennes mor Doria Ragland fra Clivenden House hvor de har tilbrakt natten før bryllupet.

Brudgom prins Harry kom sammen med sin forlover, prins William, rundt klokken 12.45.

Dronning Elizabeth vil være den siste av medlemmene i kongefamilien som ankommer bryllupet. Hun vil trolig være i kapellet rundt fem minutter før vielsen starter.

Prosesjon etter vielsen

Når vielsen er over i 14-tiden, vil det nygifte paret komme ut på trappen utenfor kapellet, før de går om bord i en hestevogn. Her vil det bli en 25 minutter lang prosesjon, hvor paret vil vinke til folket som har møtt opp utenfor kapellet.

Etter prosesjonen er den offentlige delen av programmet over.

Alle gjestene som var til stede i kirken, vil deretter gå til en mottakelse i St. George's Hall.

På kvelden er det privat fest for 200 spesielt inviterte venner og familie i Frogmore House. Her er både gjestelisten og hvem som skal opptre hemmelig, men ryktene nevner blant andre Spice Girls, Elton John, Sam Smith og Ed Sheeran som aktuelle kandidater.

Blir hertug av Sussex

Prins Harry og hans kommende hustru Meghan Markle blir hertug og hertuginne av Sussex, opplyser Buckingham Palace.

Kunngjøringen av titlene kom lørdag morgen, fire timer før bryllupsseremonien finner sted på Windsor-slottet klokken 12 lokal tid.

– Dronningen har i dag meddelt hertugtittel til prins Henry av Wales. Hans titler blir hertug av Sussex, jarl av Dumbarton og baron av Kilkeel, heter det i kunngjøringen.

– Prins Harry blir dermed Hans Kongelige Høyhet hertugen av Sussex, og frøken Meghan Markle blir etter inngått ekteskap hennes kongelige høyhet hertuginnen av Sussex, opplyser hoffet.

