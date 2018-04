Har du sett denne kamerabilen i Trondheim – og har den sett deg?

Saken oppdateres.

Den siste uken har en bil med en voldsom kamerarigg på taket kjørt rundt i Trondheim.

20 kamera på taket

Bilen tilhører et nederlandsk selskap som er i byen for å vise frem ny teknologi som avslører feilparkeringer i bysentrum.|

- Det er ti vanlige kamera og ti infrarøde kamera inne i boksen på taket. De tar bilder av alle parkerte biler på begge sider av veien fra flere ulike vinkler. Alle data om bilene samles og sjekkes opp mot ulike betalingssystemer vi bruker. Om systemet mistenker manglende eller feil parkering blir bilen registrert i et baksystem hvor en operatør sjekker bildene. Er det en feilparkering blir en melding sendt ut til nærmeste trafikkbetjent som deretter kan kontrollere bilen manuelt, forteller drifts- og kontrollsjef i Steinar Myhr i Trondheim parkering.

- Teknologisk kvantesprang

Parkeringsselskapet anskaffet tre kamerabiler for fire år siden, men er stadig på jakt etter nye kontrollverktøy. I samarbeid med flere norske byer har de nå fått en grundig innføring i den nye teknologiens finesser.

- Vi må vite hva som finnes i markedet når vi sender ut et nytt anbud på kontrollverktøy til høsten. Det vi har sett den siste uken er et kvantesprang sammenlignet med det vi bruker nå. Teknologien klarer å lese svært skitne bilskilt, og betjentene kan styres rett på de ulovlig parkerte bilene. Utstyret er lett å bruke og kan enkelt flyttes mellom biler. Slik er systemet langt mer effektivt enn det vi har i dag, sier Myhr.

Erfaringer fra Amsterdam

Flere byer i Nederland har allerede tatt systemet i bruk og erfaringene er ifølge leverandørene svært gode.

- I starten ble det skrevet ut langt flere bøter, men så skjedde det en endring. Folk forsto at det var langt større sjanse for å bli kontrollert og de begynte i større grad å betale avgiften. I Amsterdam gikk betalingsgraden opp med ti prosent på kort tid, og parkeringssituasjonen i byen har bedret seg, forteller Dennis Speekenbrink i firmaet ARS Traffic & Transport Technology.

Parkeringsbetjentene skal ikke erstattes

Trondheim parkering presiserer at parkeringsbetjentene i byen slett ikke trenger å frykte at den nye teknologien vil erstatte dem i framtida.

- Betjentene vil fortsatt være nødt til å kontrollere alle biler manuelt før de får ei bot, og bota skal legges på frontruta. Kamerabilen ser nødvendigvis heller ikke handikapskilt i frontruta på bilene eller papirbilletter, så det må betjentene fortsatt sjekke. Det som blir annerledes med et slikt system er jo at de ikke trenger å famle rundt i blinde, men blir styrt mot mistenkte kjøretøy. Således vil de få en mer interessant og givende arbeidshverdag, mener kontrollsjef Myhr.

Automatisk sladding

Kamerasystemet er også tilpasset strenge personvernregler og fjerner automatisk sensitiv informasjon fra bilder, ifølge leverandøren av kamerabil-systemet.

- Alle bilder som ikke viser noe mistenkelig blir slettet umiddelbart. Om det ender opp med en bot blir bildene av selve bilen og nummerskiltet lagret, men alt rundt selve bilen blir automatisk sladdet. Som for eksempel andre biler og mennesker på gaten, sier Mattias Rouw i firmaet Arvoo.

Muligheter for samarbeid

Foreløpig er det ikke tatt noen avgjørelse om de nye kamerabilene blir et normalt syn i Trondheims gater, men parkeringssjefene er tydelig imponert over det de har sett.

- Dette er et system som både samler og sorterer informasjon om parkeringssituasjonen i byen. Dette er noe for eksempel byplankontoret også kan dra nytte av når de skal planlegge. En annen tanke er å lage et samarbeid mellom flere byer og dele på noe av kostnadene. Mindre byer kan for eksempel kun ha en kamerabil i drift, mens baksystemet kan driftes fra Trondheim. Det er mange muligheter, mener Steinar Myhr.

Ingen parkeringsbøter ble gitt i forbindelse med testingen av det nye systemet.

