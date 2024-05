Håkon Volden er født samme år som RBK slo Valencia i Champions League.

Nå hylles han av en av dem som startet de historiske kampene.

16-åringen imponerte mot Glimt i helgen og var igjen rolig og god med ball til tross for at RBK røk ut mot cupen i Fredrikstad onsdag.

– Jeg spilte kamp med han i fjor mot Verdal. Det var noen veldig voksne spillere der, men han hadde en sånn ro med ballen at man skulle tro han var 35. Han brydde seg ikke om at han gjorde feil, sier Per Ciljan Skjelbred i podkasten «Rasmus & Saga».

Per Ciljan Skjelbred Tidligere RBK-, nå Ranheim-spiller

Han fortsetter:

– Jeg er utrolig stor fan av ham og jeg har sagt det til andre også før han begynte å spille: «Bare vent og se». Guttungen har noe som ingen andre har, sier Skjelbred i podkasten.

RBKs nye trener Alfred Johansson har kommet inn og vist at han ikke er redd for å bruke unge spillere som er uprøvd på nivået. I tillegg til Håkon Volden har han gjort 18-årige Jesper Reitan-Sunde til en fast spiller på laget.

Med stopper Tomas Nemcik ute med skade i noen uker til, er det mye som tyder på at Volden, som blir 17 i slutten av mai, kan belage seg på mer spilletid.

– Håkon er en veldig god spiller som har et stort, stort potensial. Han skal få muligheten fremover til å vise hvor dyktig han er og det gjør han også i dag, sa Johansson til VG etter møtet med FFK i cupen, først og fremst skuffet over å ryke ut.

Volden skrev i vår ny treårskontrakt med Rosenborg. Da han møter VG i Fredrikstad virker han svært lite preget av alt oppstyret rundt ham.

– Det har vært som vanlig, bare at jeg har spilt kamper. Det vil jeg egentlig bare fortsette med. Det er det som er artig, sier han.

– Dette er nytt fra det jeg er vant med, men jeg må tåle belastningen som alle andre. Så er det viktig at det ikke går for fort med tanke på belastningen, men det har de kontroll på, sier stoppertalentet til VG.

Rosenborg møter Brann i serien lørdag kveld – to lag som begge er ute av cupen.