43-åringen tar imot VG i København-forstaden Lyngby der han er ny trener. Her forteller han om det helt spesielle året han har lagt bak seg – og sitt nye trenerliv i bakgården til Danmarks store fotball-lokomotiv, FC København.

Det var en gang Hoseth laget en liste over mål han hadde som fotballspiller.

Han tok for seg år for år. Han klarte nesten alt han forsøkte å oppnå.

Da han ble trener for første gang i 2018 gjorde 43-åringen det samme.

Hoseth trekker frem den punktlisten da han forteller VG hvorfor han har endt opp nettopp som sjef her, i et av oppholdsrommene i Lyngby Boldklubs klubblokaler.

MÅLBEVISST: I et VG-intervju i 2011 gjenskapte Magne Hoseth karriereplanen han la som tenåring. Foto: Per Tormod Nilsen / VG

– Jeg satte et punkt om at jeg skulle bli hovedtrener i år fem. Det klarte jeg. Så ta over en Eliteserie-klubb i år seks. Så er det ikke så stor forskjell på Eliteserien og den danske Superligaen. Så jeg har truffet godt.

Han har sagt ja til å la seg intervjue av VG i en ganske hektisk periode. Det er en drøy måned siden han tok over Lyngby.

Nå venter seriestarten søndag.

Fakta: Dette er Magne Hoseth Vis mer ↓ Spillerkarriere Startet i ungdomsavdelingen til Averøykameratene. Er mest kjent for sine to perioder i Molde, men mellom og etter har han spilt for Vålerenga, FC København, Stabæk, Viking, Aalesund, Notodden og Kristiansund. Trenerkarriere Hoseth gikk til Kristiansund sommeren 2017. Det ble hans siste halvår som spiller på toppnivå. I 2018 fortsatte han i klubben som akademi- og ungdomstrener. I 2019 ble han assistent. I november 2022 annonserte Hoseth at han fortsatte karrieren som hovedtrener i Klaksvik på Færøyene. I januar skrev han under på en toårsavtale med den danske Superliga-klubben Lyngby.

Det er en lang vei fra livet med sensasjonslaget KÍ Klaksvík på Færøyene i 2023 og til hverdagen like utenfor København. Alt er annerledes. Folkene, presset, budsjettene og konkurransen.

– Jeg er veldig bevisst på at jeg ikke skal starte på noe før jeg er klar for det og har tyngde til å feile. Hadde jeg tatt en slik hovedtrenerjobb for tidlig, så hadde jeg ikke hatt tyngde nok til å komme meg på hesten igjen hvis det hadde gått til helvete.

– Hva mener du med tyngde til å feile?

– Vi har jo trenere som har gått gradene veldig fort, som har kommet til en litt for stor klubb for tidlig og har gått på trynet og aldri kommet seg tilbake. Noen har ikke ønsket, noen har ikke hatt motivasjon.

– Andre har ikke hatt driven. Men de har kanskje ikke hatt nok ballast til å børste det av seg og tenke at det ikke er verdens undergang.

Info: Hoseth i Lyngby Vis mer ↓ Støtteapparatet På Færøyene var det to mann som jobbet rundt A-laget. I Lyngby er det 11 mann han forholder seg til i støtteapparatet. Han har ikke fått med seg Daniel Berg Hestad, som var Hoseths assistent i KÍ Klaksvík. Hoseth anslår at budsjettet i Danmark er åtte-ti ganger så stort som i hans forrige jobb. Det langsiktige målet Men i Superligaen handler det nå om å stabilisere seg som et topp seks-lag og med tiden forsøke å kvalifisere seg til Europa. Denne sesongen Med fem serierunder igjen ligger Lyngby på en syvendeplass i 12-lagsserien i den danske toppdivisjonen. De seks nederste spiller eget sluttspill for å unngå nedrykk, de seks øverste spiller om seriegullet.

Ute er det plussgrader.

Store grøntarealer og fotballbaner omkranser det lille, sparsommelige – langt unna moderne -klubbhuset på Lyngby. Pokaler som bærer bud om en stolt akademisatsing står fremme på en litt sliten bar øverst i klubbhuset.

På den ene kortsiden er det rigget til for familieaktiviteter, på den andre er det en tribune som mangler tak.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Det var ikke gitt at han skulle havne nettopp her. Hoseth har sagt svært lite i sakens anledning.

Men rundt nyttår sto han nemlig i noe som et sjeldent overgangsdrama.

Start har hatt en rekke utfordringer gjennom hele 2023. Det toppet seg kanskje med Sørlandsklubbens «baneskandale» i november.

Men det var lignende dimensjoner over kaoset som rådet i klubben da TV 2 før jul skrev at Start ønsket Hoseth som trener.

Problemet denne gangen var imidlertid at Start fortsatt hadde en avtale med daværende trener Sindre Tjelmeland.

– Det var jo interesse fra Start. Jeg snakket litt med dem, men det var veldig mange brikker der som skulle ha vært på plass før jeg eventuelt vurderte det, sier Hoseth.

Så blir han enda mer alvorlig.

1 / 2 KAMPMAT: Menyen på kampdag på Lyngby er ikke variert og kanskje kunne skiltet blitt pusset litt på.



– Og så ble vi jo brukt i et spill der med ...

Hoseth stopper litt opp. Han nevner blant annet at styret i Start ble kastet da han takket nei til jobben, men han ønsker ikke å utdype mer.

– Og det spesielle i situasjonen var jo at Sindre er på samme gruppe som meg på pro lisenskurset. Så det var jo en meget spesiell situasjon å stå i. Og så fikk jeg snakket med Sindre til slutt og vi fikk pratet ut. Så vi er «good».

Så sukker Hoseth igjen. Han mener Start har et enormt potensial.

– At det klarer å skje så mye rart i en klubb, det er sterkt gjort, altså. For det har jo vært kaos de siste 15 årene, nesten. Og det er litt sånn merkelig, en sånn klubb som skal være et flaggskip på Sørlandet. Så det er trist.

Han understreker at han nå «er hinsides glad» for at det er Azar Karadas som fikk muligheten i Start til slutt.

– Så visste jeg jo ikke helt konsekvensen av at jeg sa nei til Start og de gamblet på meg. Dagen etterpå så stilte jo hele styret plassene sine til disposisjon. Jeg visste ikke helt konsekvensen av at de hadde gamblet alt på meg. De hadde jo ingen andre kandidater.

– Så ble det til slutt en budkrig mellom Lyngby og Start, men jeg hadde mer eller mindre bestemt meg når det ble så mye styr.

ÅPNER OPP: Magne Hoseth, her i klubblokalene til hans nye arbeidsgiver Lyngby i Danmark. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Hoseth har gjort en stor endring utenfor banen sammenlignet med trenerlivet på Færøyene.

Hans ene år som Kì Klaksvik-trener er behørig omtalt, men for dem som ikke har fått det med seg: Hoseth tok lilleputten fra byen med rundt 5000 innbyggere til spill i Conference League-gruppespillet. På veien dit var de i Champions League-kvalifisering.

Men det kostet på andre områder.

– Det har vært jævlig tøft. Det var brutalt til tider, sier Hoseth om de lange periodene borte fra familien.

Magne Hoseth og kona Monica Møster Hoseth. Foto: Privat

Han omtaler kona Monica Møster Hoseth som fantastisk. De har vært sammen siden 2008 og «vet hva det går i». De hadde et familieråd og var enige om at han skulle ta sjansen.

Men perioden borte fra hverandre ble for lange.

Familien var på besøk tre ganger og han var i Norge like mange i løpet av ett år. Men fra høstferien i Norge så han ikke barna Gabriel (13) og Eliah (3) ansikt til ansikt frem til midten av desember.

– Det ble for lenge. Men for meg var det på en måte ganske greit. Det var min første hovedtrenerjobb. Jeg fikk jobbe. Med øvelser, filosofi, uttrykk, hvordan vi skulle bli et bra lag i Europa. Det var det tankene gikk på hele tiden. Rent kynisk var det en bra tid for meg som trener. Så var familietiden helt fryktelig. Det var helt jævlig.

– Jeg så ikke barna på en måned. Så ble det plutselig en måned til. Så ble det to og en halv måned. Det ble for drøyt til slutt, egentlig. Vi bestemte oss for at vi aldri skulle gjøre det igjen.

Barna Gabriel og Eliah.

I dag er det bare glede i familien Hoseth. Familien har flyttet med ham til den danske hovedstaden og bor ikke langt unna Lyngbys stadion. Barna går på skole og barnehage, og stortrives.

– Det var nesten så de ikke ville hjem til Norge på vinterferie, sier Hoseth og trekker godt på smilebåndet.

Klubben han har tatt over har ikke klart å holde seg i toppdivisjonen tre år på rad siden 1980-tallet, forteller Hoseth. Han mener det gir de en mulighet til å skrive historie i hans første sesong i klubben som har vært i Superligaen i to år på rad nå.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Jeg merker det er mer interesse, det er mer press, flere folk som har en mening før vi har sparket en ball ute på banen.

Søndag venter en knalltøff bortekamp mot Nordsjælland.

– Å få en første kamp der ute blir fantastisk. Magisk. Jeg håper jeg klarer å spre den tryggheten som trengs inn i gruppen til den kampen, sier Hoseth.