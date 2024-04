VG møter statsminister Jonas Gahr Støre og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffrey hos Bjørndal IF i Søndre Nordstrand bydel, sør-øst i Oslo.

De to Arbeiderparti-toppene kunne her fortelle at de nå - gjennom et stort overskudd i tippemidlene - gir 180 millioner kroner mer til kommunene enn de gjorde i fjor. Pengene skal gå til idrettsanlegg i hele landet.

Hos Bjørndal IF har tre av banene blitt - og skal - rehabiliteres raskere på grunn av forfatning og sikkerhet. Klubben benyttet anledningen til å adressere temaet om det virkelige problemet de og resten av bydelen står overfor.

Vinteren har nemlig vært knalltøff i bydelen som ikke har hatt en eneste oppvarmet kunstgressbane. I de kaldeste månedene har den ene baneflaten blitt brukt til skøyte-is.

FIKK MØTE STATSMINISTEREN: Bjørndal IFs styreleder, Yasin Abdi Ismail sammen med datteren Sara og niesen Alina, sammen med Jonas Gahr Støre. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Du har så mange barn som vil spille fotball og drive idrett om vinteren. Foreldre og vaktmestere har forsøkt å holde vinterdriften oppe. Men vi har ikke mulighet slik kulden og snøen har vært. Et anlegg med ordentlig undervarme gjør at vi kan holde åpent på vinteren og spille fotball hele året, sier styreleder Yasin Abdi Ismail.

Daglig leder Bjørnar Skogvoll nikker. De to presiserer at de virkelig setter pris på midlene som ruster opp sommerbanene, men:

– For dem som har fått med seg VG-artiklene i det siste, vet vi at det er null baner som har undervarme i bydelen. Her har vi en bane som skal bygges om en måneds tid. Det er ikke planlagt undervarme. Det betyr at ungdom ikke har noe banetilbud mellom november og april. De går fem måneder uten å drive med det de elsker. Det er et stort problem for hele bydelen, sier Skogvoll.

I artikkelserien «Den delte fotballbyen» har VG den siste tiden gått i dybden på forskjellene i Fotball-Oslo. Oversikten viser enorme forskjeller mellom bydelene.

VGs oversikt over baner med undervarme og antall ungdommer i Oslos bydeler:

– Det gjør inntrykk. Det er bare nok et eksempel på at det er ulikheter i oppvekstsvilkår, sier Støre om VGs saker.

– Men sammenlignet med andre byer i verden er Oslo en by med mange anlegg. Det skal ikke være sånn at familiens økonomi avgjør hvilke barn som kan delta i idretten og ikke.

Han mener «vi må sikre alle god tilgang på anlegg», men mener også at Norge har en stolt tradisjon rundt det å bygge slike fasiliteter.

– Og i tråd med denne tradisjonen er det viktig at banene her får en oppgradering, spesielt i en bydel som dette. Det å få barn inn i idrettsaktivitet er viktig. Det handler om fellesskap og tilhørighet, sier Støre.

På spørsmål om det bør være en offentlig oppgave å sørge for ordentlig vinterdrift eller bygging av bane med undervarme i bydeler der det virkelig trengs, svarer kultur- og likestillingsministeren slik:

Daglig leder i Bjørndal IF, Bjørnar Skogvoll. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Det er noe Oslo kommune er med å bestemme og prioritere. Så må vi hele tiden utvikle gode ordninger. Situasjonen mellom øst og vest har fått meg til å tenke hva vi kan gjøre. Det er noe jeg er opptatt av og må gjøre i god dialog med kommunen, sier Jaffrey og fortsetter:

– Forskjellene i rammevilkår i idretten skaper også forskjeller i hva slags muligheter du har senere i livet. Her er de en del av et fellesskap. Får du ikke være med på det, så finner du andre fellesskap som er langt mer negative.

Historisk stort Norsk Tipping-overskudd skal løfte anleggssituasjonen i Norge: Vis mer ↓ Grunnen til at Bjørndal får raskere behandlingstid for rehabilitering av sin bane er overskuddet til Norsk Tipping. Summen er historisk høy, ifølge kulturminister Jaffrey: Det er nemlig hele 1,9 milliarder kroner som skal gå til idrettsformål til idrettsanlegg i kommunene. Det er 180 millioner mer enn i fjor.

De tre banene på Bjørndal har fått tilsagn til rehabilitering og slipper å vente lenge i kø. Oslo kommune har nemlig fått de nær 40 millioner kronene de ønsket til akkurat dette formålet, ifølge Kulturdepartementet.

180 millioner mer betyr at ventetiden for å rehabilitere eller utbedre anlegg reduseres. Ifølge Jaffrey var etterslepet på 2,9 år da Støre-regjeringen kom til makten i 2021. Nå vil den ligge på 1,5 år.

LOVET BEDRING: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffrey og statsminister Jonas Gahr Støre, her på Bjørndal idrettspark i Søndre Nordstrand bydel i Oslo. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Jaffrey mener barn og unge da vil «reise på steder de ikke bør henge og være».

– Det er viktig når vi diskuterer kriminalitet, ungdomsopprør, gjengkriminalitet, at vi må få med kultur og idrett og bruke ressurser der. Det er forebyggende. Men den forebyggingen kan vi ikke gjøre når de er 17-18 år, men seks-syv år gamle.