Hvilken turnering spiller Molde i?

De spiller 16. delsfinale i Conference League.

Hvem er favorittene i turneringen?

Aston Villa (England), Fiorentina (Italia), Lille (Frankrike), Eintracht Frankfurt (Tyskland), Ajax (Nederland).

Når er returoppgjøret?

Klokken 21.00 torsdag 22. februar.

Hvordan kommer Molde seg videre?

Over to oppgjør mot Legia Warszawa. Molde leder 3–2 sammenlagt. Hjemme- og bortemål teller like mye.