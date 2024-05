Han har tapt for RBK. Han har slått RBK. Han ha scoret mot RBK i en cupfinale. Og han har vært et yndet hatobjekt for RBK-fansen.

Lørdag er det storkamp i Rosenes By, når erkerivalene Molde og RBK barker sammen. Denne uka er derfor Magne Hoseth på plass hos Rasmus&Saga.

Mora forlot stadion

Det blir en prat om fotballhat. Både i garderobe og på tribune. Om enkeltøyeblikk hvor han mener RBK-fansen gikk for langt, som fikk moren til å forlate stadion. Men også enkeltøyeblikk hvor han mener Molde-fansen gikk for langt.

Det blir også en prat med treneren Hoseth om hvor RBK står akkurat nå - opp mot Molde. Hva tenker han om Johanssons spillestil - og hvordan passer den mot Moldes tre-back-system?

Vi snakker også om Hoseths egen karriere, trenereventyret på Færøyene og de bisarre 50 dagene som sjef i danske Lyngby.

Og: Hvordan er det å skulle spille cupfinale mot RBK samtidig som kona ligger alvorlig kreftsyk på St. Olavs hospital?

Cupfinalen 2013: En spesiell dag på mange vis for Magne Hoseth, her i duell med Tobias Mikkelsen. Foto: Ned Alley / NTB

