Norges Fotballforbund og Toppfotball kvinner liker den norske spillerflukten til Sverige dårlig.

Nå er det hele 19 spillere som har funnet veien til den svenske Damallsvenskan.

Hele syv fra Toppserien flyttet på seg til «söta bror» sist overgangsvindu.

Overfor VG kaller flere av dem fotballivet over landegrensen som mer profesjonell, men påpeker noe vel så viktig:

Strenge Brexit-regler for utenlandsproffer har gjort Sverige til et langt bedre springbrett for å til slutt ende opp i den mest profesjonelle og hardtsatsende ligaen i England.

– Vi er ikke glade for lekkasjen til Sverige. Faktisk spesielt til Sverige, sier Hege Jørgensen til VG.

Hege Jørgensen Daglig leder Toppfotball kvinner

Spillerflukten førte til at NFF sendte ut et spørreskjema til flere. Forbundet har også ringt til enkelte.

Spørsmålene VG har sett lød for eksempel slik: «Hvorfor spiller du i Sverige og ikke i Norge?», «Hva skal til for å få deg hjem igjen?», «Hadde lønnen du ble tilbudt noe å si opp imot eventuelle tilbud fra norske klubber?».

– Vi har snakket med spillere som går til andre ligaer uformelt tidligere. Det er nyttig å få tilbakemeldinger fra de som bokstavelig talt har skoene på om hva som beveger seg i en kvinnefotball-verden i rivende utvikling, sier Bård Borgersen til VG.

Bård Borgersen Seksjonsleder toppklubbutvikling i Norges Fotballforbund

Han skulle aller helst sett at Toppserien hadde holdt på spillerne lenger, fordi de hadde beriket ligaen, sier han.

– Vårt mål er naturligvis ikke å stenge grensene, men vi ønsker å se hva vi kan lære av at 15 norske jenter nå har valgt å spille i Sverige fremfor i Norge, sier Borgersen.

Ut fra NFFs analyser så langt, er det sportslige nivået alene ikke utslagsgivende for at spillerne nå velger Sverige, forteller Borgersen.

– Toppserien har imidlertid et gap å tette internt hva angår profesjonalitet i form av lønninger, fasiliteter, og mer, så målet om en helprofesjonell liga kan sånn sett være det viktigste vi når med tanke på å oppfylle mest mulig av ligaens potensial raskest mulig, sier han.

Slik påvirker Englands poengsystem Norge Vis mer ↓ Hvordan påvirket Brexit fotballoverganger? Brexit ble navnet på prosessen som ledet Storbritannia ut av EU. Det sørget også for strengere krav til arbeidsinnvandring. Dette påvirket også fotballindustrien. Ifølge uk-gov implementerte Storbritannia et poengbasert innvandringssystem, som prioriterte ferdigheter og talent fremfor hvor en person kom fra. Hvordan fungerer dette poengsystemet? Kort fortalt baserer poengene i fotballen på denne måten: Minutter spilt på A-landslagsnivå, kvaliteten til selgende klubb – som er basert på ligaen den er i, antall minutter spilt i klubb, både i hjemlig liga og i europeiske konkurranser. Er det lettere å bli Englandsproff fra Sverige enn Norge? I utgangspunktet er svaret ja. Damallsvenskan er rangert i pulje 1 i Englands poengsystem, og gir derfor mer poeng. Toppserien er i pulje 2. Det er fordi Sverige er topp syv på Uefa-ranking, og har dermed tre plasser i Champions League. Norge er rangert som nummer ti.

Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, ønsker NFFs grep velkommen.

– Jeg tror det er lurt å hente innsikt. Det er lurt å forstå slik at vi bedre kan legge til rette for dem, sier Jørgensen.

I mange år så Toppserien på Damallsvenskan som en slags storesøster. Det gjør de ikke lenger.

– Både fordi vi konkurrerer direkte mot dem med tanke på ligaranking, men òg fordi vi mener at det ikke er en særlig bedre liga, sier Jørgensen.

Hun utdyper:

– Ser du på de siste tre årene isolert, går vi faktisk forbi Sverige og opp på en syvendeplass, sier hun.

Uefas ligaranking er basert på klubbenes resultater i Champions League. Toppserien er rangert som ti. Målet er å få en topp seks-liga i Europa.

– Vi er i en positiv trend, men det er klart at vi trenger de beste spillerne her. Det er ikke tvil om at den hjemlige ligaen blir svekket når så mange er ute, sier Jørgensen.

53 norske spillere har klubbhverdagen i utlandet.

– Det er for mange. I hvert fall når de går til Sverige eller andre klubber hvor de ikke får spilletid, blant annet. Det svekker også landslaget, sier Jørgensen.

Norske spillere i Damallsvenskan Vis mer ↓ Heidi Ellingsen: LSK Kvinner til Linköping i 2021, nå Växjö Vilde Hasund: Sandviken til Hammarby i 2022 (2022) Malin Brenn: LSK Kvinner til Como i 2022, før Linköping 2023 Cathinka Tandberg: Lyn til Linköping i 2023 Thea Sørbo: Kolbotn til Hammarby i 2023 Julie Blakstad: Rosenborg til Manchester City i 2022, lån Häcken 2023, før Hammarby 2024 Synne Vatshelle Raa: Røa til Jitex BK i 2023 (2. divisjon) Sara Kanutte Fornes: Rosenborg til Hammarby i 2023, nå utlån til Norrköping Therese Sessy Åsland: Brann til Madrid CFF i januar 2023, før Djurgården sommeren 2023 Smilla Vallotto: Stabæk kvinner til Hammarby sommeren 2023 Irene Dirdal: LSK kvinner til Linköping i 2024 Anna Jøsendal: Rosenborg kvinner til Hammarby i 2024 Emilie Joramo: Rosenborg kvinner til Hammarby i 2024 Maria Brochmann: Brann til Djurgården i 2024 Ina Vårhus: Rosenborg kvinner til Djurgården i 2024 Nora Håheim: Fortuna Ålesund til KIF Örebro i 2024 Cecilie Emilie Nergård: Rosenborg kvinner til Brøndby i 2024 Zara Jönsson: Stabæk kvinner til Djurgården i 2024 Noor Eckhoff: Kolbotn til Melbourne City vinteren 2021, Eskilstuna United vår 2021, Inter Milan 2022 og Linköping 2023

Så hva er det spillerne mener er bedre med Sverige? VG har spurt Irene Dirdal og Cathinka Tandberg som har klubbhverdagen i Linköping. Begge sier det er utelukkende positivt at NFF har tatt kontakt.

– Det trenes mer her, og det er et jevnere nivå mellom lagene, sier Dirdal, som meldte overgang fra LSK Kvinner i vinter.

Damallsvenskan har 16 lag i toppdivisjonen, i kontrast til Toppseriens ti lag.

– Hvorfor falt valget på Sverige?

– Det virket som et profesjonelt sted hvor jeg føler jeg kan ta steg. Og så er det ikke like gøy å møte Kolbotn og Røa hvert år, så det var litt deilig å få en forandring på det, sier Dirdal.

Hun mener at Sverige kan åpne flere dører.

– Det føles ut som at Sverige er et bedre utstillingsvindu, sier hun og legger til at det bare ikke gjelder poengsystemet til England.

– Men så lenge det er slik, er det bare en plussfaktor for Sverige. Om man er litt usikker, er det én ting som gjør det mer attraktivt å velge Sverige foran Norge, sier hun.

SKÖNT Å VÆRE NORSK – I SVERIGE: Irene Dirdal etter 4–4 i den svenske cupen mot Rosengård 10. mars. Foto: MAGNUS ANDERSSON / BILDBYRÅN

Cathinka Tandberg meldte overgang fra Lyn til Linköping i 2023, og kronet sesongen med uttak til A-landslaget.

– Største forskjellen er at nivået i treningshverdagen har blitt høyere. Vi trener på morgenen, får servert lunsj, og så er vi ferdige for dagen. I Lyn trente vi etter skolen, og det synes jeg var slitsomt, sier hun.

– Hvorfor tror du at flere spillere søker seg til Sverige?

– Jeg tror de har sett at unge spillere kan utvikles her, og at kulturen rundt kjennes mye større ut. Så er det et mellomsteg til store Europa, og at man får mer poeng her med tanke på en eventuell inngang til England, sier Tandberg.