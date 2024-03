Men Norge var ikke aktuelt når han nå gjøre comeback.

– Jeg skal innrømme at det er kjipt at jeg ikke engang så en mulighet for at det skulle gjøre meg glad, sier Braathen til VG og Aftenposten.

Torsdag offentliggjorde han comebacket – for Brasil. Det skjedde 132 dager etter at han la opp og ga sterk kritikk til Norges Skiforbund. Braathen var i en langvarig markedskonflikt (se faktaboks).

Braathens konflikt med Skiforbundet Vis mer ↓ Norske alpinstjerner og Johannes Høsflot Klæbo har vært i langvarig i konflikt med Norges Skiforbund (NSF) om markedsrettigheter og landslagsavtale.

Ifølge deres advokat Pål Kleven har utøvere følt seg ignorert og respektløst behandlet.

Skiforbundets eget lovutvalg (LPU) har gitt støtte til utøverne.

Det har i lang tid vært diskusjoner og forhandlinger om hvem som eier utøvernes markedsrettigheter, nærmeste bestemt «image rights».

Når han skal representere Brasil fra neste sesong, står han langt friere kommersielt.

– Forskjellen er at jeg kan få uttrykke meg selv på den måten som gjør at jeg kan være glad og at jeg kan oppnå det større målet jeg har som idrettsutøver: Som er å prøve og uttrykke meg selv så det kan endre aksepten og bredden i miljøet innen idretten, sier Braathen.

Den nye satsingen hans er sterkt støttet opp av sponsorene Atomic, Oakley og Red Bull, i tillegg til det brasilianske forbundet.

– Som jeg sa da jeg la opp, var det en forutsetning at verden og situasjonen måtte se annerledes ut for at jeg skulle komme tilbake. Det føler jeg ikke det har gjort (i Norge). Da var det ikke et valg å returnere til Norge for meg, sier Braathen.

Reglene for å bytte nasjonalitet Vis mer ↓ FIS’ lisensår begynner 1. juli og stopper 30. juni året etter. Det betyr at Lucas Braathen ikke kan representere Brasil før neste vinter. Søknad om å bytte nasjon for neste lisensår må sendes inn før 1. mai.

Utøveren må legge ved statsborgerskapet/passet for landet de ønsker å bytte til. Det krever skriftlig enighet mellom det tidligere forbundet og det nye forbundet. Overføringen kreves også godkjennelse fra FIS’ hovedstyre.

Norge har gått med på å overføre Braathens FIS-poeng til lisensen i Brasil. FIS-poengene fungerer som et slags rankingsystem, og gir Braathen muligheten til å starte tidligere i slalåm som er en fordel, for eksempel.

Han ble invitert til å ta en kaffe med generalsekretær i skiforbundet, Arne Baumann.

– Jeg var ferdig med kampen. Jeg ga opp. Det er ingenting jeg kunne sagt følte jeg, som ikke var sagt, sier Braathen og legger til:

– Men det jeg har takket ja til, er en kaffekopp nå. Til våren kommer jeg til å møte Arne og gi mine innspill for det jeg mener bør endres for å få til et sunt samarbeid mellom forbundet og utøverne.

Drømmen hans er å gjøre «en forskjell». Han «kranglet med seg selv» noen dager om han faktisk skulle gjøre comeback eller ikke når han skjønte at forutsetningene fortsatt var der.

– Jeg føler meg veldig fri, og det føles veldig godt, sier Braathen.

– Jeg er et produkt av inspirasjonene mine, noe jeg håper jeg kan være for barna i dag.

– Har du endret ski-verden i dag?

– Ikke til den grad jeg vil, og det er det jeg gleder meg så mye til! Å få sjansen til å gjøre det nå. Jeg har som mål å skape noe man ikke har sett før.

Claus Ryste Sportssjef for alpint i Norges Skiforbund

Claus Ryste, sportssjef for alpint i Norges Skiforbund, sier de er glade for å få Braathen tilbake i sporten.

– Hvorfor endte det at han kjører for Brasil? Var det umulig å få ham tilbake til Norge?

– Det blir litt hypotetisk når det valget er tatt, hva som skulle til der. Jeg har fått det spørsmålet før. Da den beslutningen ble tatt så var de veldig tydelig på det, sier Ryste og legger til:

– Han får kommersielle og sportslige muligheter på privatlag hvor han styrer hele showet. Han var tydelig i dag på at han mister styrken det er å kjøre på et lag, men at han var villig til å ta det. Jeg forstår at sånne type friheter er noe som er spennende.

– Har dere noe å lære av det opplegget? Kan dere gå mer i den retningen?

– Norge er en stor og liten alpinnasjon med mange profiler på samme lag. Den kommersielle friheten er ikke mulig å få til på samme måten, heller ikke det sportslige i samme grad. Det er ikke mulig hos oss, sier Ryste.

Sebastian Foss Solevåg tror alle de norske støtter Braathen, selv om de nå ikke vil trene mer sammen.

– Man vil jo at han skal ha det bra og gjøre det han kan. Han er en veldig god skiløper, så man vil jo se ham stå på ski. Ingen vil ødelegge og da er dette per dags dato den eneste utveien, sier han tl VG.

– Inntrykket mitt er at alle er positive, både trenere og løpere og alt. Man har kanskje skjønt at det ikke har vært en vei tilbake hit med oss.