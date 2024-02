– Paris kommer til å bli magisk, ikke dra denne sommeren, det ville vært dumt!

Det sa Hidalgo da hun åpnet den nye basketstadionen Adidas Arena i det 18. arrondissement i Paris.

Den franske storbyen skal arrangere sommer-OL 26. juli til 11. august.

Og som alle andre sommere, kan det virke som mange av de lokale pariserne ønsker å overlate den franske hovedstaden til turister.

POLITIKERE: Eric Lejoindre er ordfører for det 18. arrondissement i Paris, mens Anne Hidalgo er borgermester. Her under åpningen av nye Adidas Arena søndag. Foto: TERESA SUAREZ / EPA / NTB

Mange lokale innbyggere (en av fem, ifølge en undersøkelse gjengitt i den britiske avisen The Times) har nemlig lagt ut hjemmene sine til utleie for høy pris på booking-sider som Airbnb når OL skal arrangeres. Det er ventet rundt 15 millioner turister til Paris i sommer.

Tidligere har en måling vist at 40 prosent av de som driver restauranter i Paris, tror de vil tape inntekter under OL, skriver The Times.

Restauranteierne frykter nemlig at utflukten av lokale innbyggere vil skade mer enn turist-inntoget kan gjøre opp for. Samt at billettprisene til OL er såpass dyre at det vil begrense budsjettet til restaurantbesøk.

OL-HÅP: Jakob Ingebrigtsen blir en av de største stjernene i Paris. Her fra da han satte verdensrekord på to engelske mil på stade Charlety i fjor. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA / NTB

– Vi skal nyte spenningen sammen. Dette er virkelig begynnelsen på den olympiske magien, sa den sosialistiske borgermesteren, Hidalgo, ifølge The Times.

En annen bekymring de lokale innbyggerne har, er at de store folkemengdene vil føre til kaos og mye kø i trafikken.