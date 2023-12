Det sier Lund i VG-podkasten «Skandalepresidenten».

Podkasten tar for seg fallet til Anders Besseberg, som styrte internasjonal skiskyting gjennom mer enn 25 år. I dag står han tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som leder for Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

– Det handlet om en maktkamp, sier Jacob Lund.

I tiltalen som Økokrim har skrevet, så er det ramset opp luksusklokker, jaktturer og prostituerte.

Sentralt i saken står russisk idrett og doping. Rettssaken starter i Hokksund 9. januar.

– Det jeg ikke vet noe om, er det jeg ikke har sett. Men klokker og prostituerte ... Det tror jeg ikke om ham. Det er så jævlig enkelt. Han er ikke typen, sier Lund i «Skandalepresidenten».

Han er selv spurt om å være vitne i rettssaken, som starter i Drammen 9. januar. Sykdom forhindrer ham fra å stille.

– Jeg tenker at dette er hevn og en drittsak for å få Anders bort, sier Lund.

Han nevner et konkret eksempel for å illustrere det han mener var en maktkamp mellom Besseberg og russeren som stadig vekk utfordret ham i kampen om makten: Aleksander Tikhonov.

Tidlig på 2000-tallet siklet Tikhonov på jobben som president i IBU, mener Lund.

Og under sesongavslutningen i Russland, ble han selv og Besseberg invitert med på helikopterjakt i Sibir. Tikhonov, en lokal politiker og flere andre russiske maktpersoner ble med.

– Og ei ukrainsk hore på 16 år, hevder Lund i podkasten.

GAMMEL VENN: Jacob Lund (bildet) tror på Anders Besseberg. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– De lastet om bord mange kasser med vodka og mange kasser med vin, legger han til.

Jacob Lund var livredd. Den russiske piloten stupte ned mot det han trodde var bjørnehi.

Anders Besseberg – som er svært opptatt av jakt – endte «bare» opp med å skyte et reinsdyr den dagen.

De to nordmennene nakenbadet i en varm kilde utenfor lavvoen der den ukrainske prostituerte og de russiske mennene befant seg, forteller Lund.

– Vi drakk og koste oss. Men klokka gikk. Dette var avslutningsdagen på world cup-en, så Anders skulle holde en tale. «Vi må jo tilbake. Det tar jo tre timer!» sa jeg.

– Jeg skjønte fort at dette rekker vi aldri verden, sier Lund i dag. Og det er her han mener at russerne spilte ut sin plan:

For da Besseberg kom tilbake til skiskytterfesten, var alt over. Deltagerne strømmet ut av lokalet og så på nordmennene.

– Det hele var en felle for å drite oss ut. Tikhonov ville ha jobben hans. Historien ble tatt opp senere også: Det ble sagt at Andes prioriterte bjørnejakt og fest foran skiskyting. Det var en del av spillet. Men det var en opplevelse å se det maktspillet russerne utøvde for å få ting på sin måte, sier han.

VG har konfrontert Aleksander Tikhonov med innholdet i podkasten «Skandalepresidenten», inkludert historien Jacob Lund forteller i denne saken.

Gjennom ektefellen Maria, som avfeier russeren det hele som tull.

VG har også konfrontert advokatene til Anders Besseberg med denne saken.

BESSEBERGS RIVAL: Russiske Aleksander Tikhonov. Foto: Lee Jin-man / AP / NTB

Advokat Mikkel Toft Gimse skriver i en e-post til VG at 77-åringen vil forklare seg i retten i januar, og at han ikke ønsker å forhåndsprosedere saken i media.

Jacob Lund forteller at fem år med politietterforskning og en kommende rettssak har gått veldig inn på 77 år gamle Anders Besseberg. Lund stoler på at hans gamle venn ikke har gjort noe straffbart.

– Jeg tror han føler seg sviktet i Norge etter at det braket løs. Folk er redde for å si det de mener, sier den tidligere sponsorkongen.