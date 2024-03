Klubben melder at de fredag er enige med amerikanske investorer om et oppkjøp av IK Start.

Dette er amerikanerne:

Roger Loughney – har slått seg opp på salg av medisinsk utstyr samt investering i eiendom.

David Grim – Entreprenør innen informasjon og samfunnskontakt

Jean Bley – Konserndirektør i Wilmington Savings Fund Society. Sitter i styret til Philadelphia Union Foundation

Grupperingen har foreslått å stille med fire millioner dollar – litt over 40 millioner kroner. I tillegg ønsker de å se på muligheten for å kjøpe tilbake Sparebanken Sør Arena fra Kristiansand kommune.

– Jeg er glad for å kunne informere om at forhandlingene har ført oss et langt skritt videre mot å kunne presentere en endelig avtale for medlemmene. Vi er enig om hovedpunktene og går nå i gang med de mer juridiske sidene av avtalen for å sikre at alt er formalisert, sier Starts styreleder Børre Fredriksen i pressemeldingen.

Start skal nå inn i sin fjerde strake sesong på Norges nest øverste nivå.