Oliver Bearman (18) klarte en oppsiktsvekkende 7. plass i debuten - men ellers var det Red Bull-bråket de fleste snakket om, selv om teamet tok dobbeltseier i Jeddahs gater.

Verdens beste Formel 1-team klarte tilsynelatende å rydde opp i det interne bråket rett før lørdagens løp.

Kort tid før startlysene ble slukket, sa Helmut Marko (80) at hans fremtid i Red Bull-teamet likevel er sikret.

– Jeg kan ikke fortsette uten Helmut Marko, truet Red Bull-stjernen Max Verstappen fredag kveld ifølge nederlandske De Telegraaf.

Helmut Marko (t.h.) og Max Verstappen foran løpet lørdag. I midten sjefsingeniør Paul Monaghan. Foto: ALI HAIDER / EPA / NTB

Marko satte selv i gang spekulasjonene om at hans tid i Red Bull var over - på grunn av påstått lekkasje av informasjon i den nylige etterforskningen av teamsjef Christian Horner.

Helmut Marko sa til østerriksk TV fredag kveld at han kunne være ute av stallen etter denne helgen - og ikke med til neste VM-runde.

Men etter et møte med Red Bull-sjefen Oliver Mintzlaff i Jeddah lørdag, ser det ut til at Marko har fått forsikringer om sin fremtid. Og da blir også Verstappen fornøyd.

– Det var en veldig god samtale. Selvfølgelig må roen vende tilbake til teamet. Det har prioritet. Vi ble enige om alle punkter. Jeg vil fortsette her. Kontrakten min har fortsatt tre år igjen. Men roen må tilbake, sier Marko til tysk Sky.

Verstappen sa fredag at Marko burde bli respektert for alt han hadde oppnådd i teamet, og at han var avgjørende for hans egen fremtid i laget.

– Jeg tror ikke det er endelig avgjort. Maktkampen fortsetter. Kanskje Christian Horner vil vise at han kan klare seg uten Verstappen, undrer Thomas Schie på Viaplay-sendingen.

– Kanskje Verstappen også ønsker en ny utfordring. Det kan være andre ting som trigger ham, fortsetter Schie.

Ferraris innsteppfører Oliver Bearman (18) startet som nummer 11, holdt et bra tempo og sikret seg fortjente VM-poeng. Han ble jaget av Lando Norris de siste rundene - men holdt unna og tok en kruttsterk 7. plass.

– En fantastisk debut av 18-åringen, den tredje yngste debutant noen gang, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen. Bearman ble den 776. fører i et Formel 1-race.

– Helt rått av Bearman!

Bilene til førerne på pallen - to ganger Red Bull og Ferrari’en til Charles Leclerc. Foto: ALI HAIDER / EPA / NTB

Bak vinnende Max Verstappen sørget Sergio Pérez for full pott til Red Bull-teamet. Nummer tre ble Charles Leclerc i Ferrari - som også noterte beste rundetid helt på slutten.

– Det var et litt kjedelig løp, fordi Red Bull var så mye bedre, innrømmer Leclerc i arenaintervjuet med David Coulthard.

Det er Verstappens niende strake seier i Formel 1-sirkuset. Dette er pallplass nummer 100 for nederlenderen.

Det ble ingen stor dag for Mercedes. Verken George Russell eller Lewis Hamilton var i nærheten av å ta pallplass. Russell ble nummer seks og Hamilton nummer ni.

Topp 5:

1. Max Verstappen (Red Bull).

2. Sergio Perez (Red Bull).

3. Charles Leclerc (Ferrari).

4. Oscar Piastri (McLaren).

5. Fernando Alonso (Aston Martin).

