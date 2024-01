– Det er helt latterlig av Norge å holde verdenscupvinnere hjemme fordi de ikke er i «red group» og da får dekket kostnader av FIS. Se på alle andres nasjoner budsjett, sier Kershaw.

– Det er bare pisspreik!

Det er i podkasten «Devon Kershaw Show», som gis ut av langrennssiden «Faster Skier», kanadieren raser. Han bor i Norge og tok VM-gull på lagsprint med Alex Harvey i Holmenkollen 2011.

VG skrev nylig at Norge sender kun løpere som er høyt rangert, gjennom å være i «red group», til de seks rennene i Canmore og Minneapolis. Løpere i «red group» får nemlig dekket hotell, i tillegg til reiseutgifter på 9075 kroner av arrangør og FIS.

Det gjør at Jan Thomas Jenssen (vant 20 km fri fellesstart i Ruka) og Iver Tildheim Andersen (vant 10 km fri på Lillehammer i fjor og var på pallen i Gällivare før jul) er uaktuelle for den dyre turen over Atlanteren.

GYLDEN DUO: Devon Kershaw og Alex Harvey etter VM-gullet i Kollen i 2011. Kershaw la opp i 2018. Foto: Matthias Schrader / AP / NTB

– Langrenn er i en krise nå. Nesten alle lag sliter økonomisk, mens TV-tall og markedsposisjonen går ned, sier Kershaw til VG og legger til:

– Jeg spør meg om vi er en B-, C- eller D-idrett når noen av de beste løperne, fra det desidert største landet med mest makt, ikke kan reise på grunn av kostnader. Det sier mye om langrenn.

Det er første gang siden 2019 at Canada arrangerer verdenscup i langrenn, mens 20 års ventetid i USA er over. Han peker på at Tour de Ski-vinner Jessie Diggins og USA normalt er i Europa hele vinteren.

– Det (Norges uttak) er som at Manchester City skal reise til en kamp med bare ti mann på banen ... Et helt elendig signal å sende.

Programmet i Canada og USA Vis mer ↓ Canmore, Canada: 9. februar: 10 km fri, intervallstart 10. februar: Sprint fri 11. februar: 20 km klassisk, fellesstart 13. februar: Sprint klassisk Minneapolis, USA: 17. februar: Sprint fri 18. februar: 10 km fri Løpene vil gå på kveldstid norsk tid og sendes på TV 3/Viaplay

– Men skiforbundet kommuniserte dette til utøverne i høst, dette er jo noe de har visst om?

– Det er fint å si det, men det er ikke poenget mitt. Hvordan er det mulig at Norge seriøst ikke kan planlegge for å sende sitt beste lag til verdenscup – uansett om det er Japan, Kina eller USA – i en sesong det ikke er noe mesterskap?

– Flere land, som Finland og Frankrike, sender også mindre tropp. Norge ser likevel ut til å være kanskje landet som reiser med flest?

– Det er ikke nok. Det jeg reagerer mest på, er «trusselen» om at de kun sender løpere de får støtte for fra FIS og arrangøren. Hvordan er det mulig å gjemme seg bak økonomiske forhold når du er det rikeste og beste landet?

Ulf Morten Aune, landslagssjef for Norge, har ikke hørt podkasten, men får meningene til Kershaw gjengitt av VG.

– Det får stå for hans regning. Dette er noe Ski-Norge ble enige om i oktober. Folk ellers får synes hva de vil, sier Aune.

På herresiden vil Norge uansett stille slagkraftig med elleve mann i «red group», og kvote på åtte plasser i hvert renn.

På damesiden har Norge syv løpere i «red group», men flere av disse har slitt med sykdom eller form. Norge har kvote på syv løpere i renn på damesiden.

Sverige sender til sammenligning åtte kvinner og herrer til turen.

Disse er med i «red group» og kan reise til Canada/USA Vis mer ↓ Kvinner distanse: Heidi Weng, Astrid Øyre Slind og Anne Kjersti Kalvå Sprint: Kristine Stavås Skistad, Lotta Udnes Weng og Mathilde Myhrvold. Silje Theodorsen har friplass og er kvalifisert som leder av Skandinavisk Cup. Utenfor og dermed uaktuelle for Canada og USA: Tiril Udnes Weng, Margrethe Bergane, Ingvild Flugstad Østberg, Kristin Austgulen Fosnæs, Ane Appelkvist Stenseth, Maria Hartz Meling, Julie Myhre, Marte Skaanes, Helene Marie Fossesholm og Anna Svendsen. Menn distanse: Pål Golberg, Harald Østberg Amundsen, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønseth og Martin Løwstrøm Nyenget Menn sprint: Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes, Even Northug, Pål Golberg, Håvard Solås Taugbøl, Harald Østberg Amundsen og Ansgar Evensen. Mattis Stenshagen har friplass og er kvalifisert som leder av Skandinavisk Cup. Utenfor og dermed uaktuelle for Canada og USA: Jan Thomas Jenssen, Iver Tildheim Andersen, Henrik Dønnestad, Sjur Røthe, Sindre Bjørnestad Skar og Matz William Jenssen

– Kershaw sier at Norge heller kan kutte ansatte i administrasjon, og heller bruke penger på utøvere. Hva sier du til det?

– Det får stå for hans regning.

– Landslagstrener Stig Rune Kveen sier til NRK at Tiril Udnes Weng (ikke i «redgroup» kan være aktuell likevel. Hva kan du si?

– Uttaket kommer på torsdag.