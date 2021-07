Marit Bjørgen: Trener med Johaug og vil på pallen til vinteren

VG treffer henne på vakre Oscarsborg i Oslofjorden, der hun har jobben som programleder for TV 2s «Landskampen» sammen med Gunde Svan. Men tro ikke at skilegenden ligger på latsiden i sommer.

– Jeg trener for å gå fem skirenn til vinteren. Det blir 10–15 timer med trening i uka, fordelt på seks-syv økter, forteller Bjørgen.

Hun er en del av det som heter Team Ragde Charge, eller kanskje bedre kjent som Aukland-laget blant folk flest. De fem konkurransene i langløpscupen Ski Classics som hun planlegger å gå er Jizerská Padesátka, Marcialonga, Vasaloppet, Birkebeineren og Reistadløpet.

– For å holde meg i aktivitet og i form, må jeg ha noen mål å trene mot. Fem løp på fem helger er en god utfordring. Jeg tenker at dette er på et helt annet nivå enn da jeg var aktiv, men det er inspirerende å se hva jeg kan få til med denne treningen, sier Marit Bjørgen.

– Hvordan liker du å stake?

– Det er bedre i år enn da jeg startet i fjor. Det har gått i riktig retning. Det er noe jeg ikke har gjort før, så det er en ny utfordring - så det synes jeg er spennende. Etter som jeg bor på toppen av Oslo får jeg mye god og gratis styrketrening bare ved å stake hjem. Jeg har aldri staket Birken. Etter som den er veldig kupert, blir det noe nytt og spennende.

– Jeg kan hive meg på sammen med Therese og trene med henne. Jeg gjør det - og opprettholder dermed også den sosiale kontakten, sier Bjørgen - og snakker selvfølgelig om sin tidligere landslagskollega med etternavnet Johaug. Begge bor i Holmenkollen.

– Er målet å vinne til vinteren?

– Jeg er jo et konkurransemenneske, så jeg går «all inn» når jeg skal gå. Jeg ble inspirert av at det gikk såpass bra i Vasaloppet, svarer hun om løpet der bare svenske Lina Korsgren var bedre.

– Så du ble positivt overrasket?

– Jeg visste egentlig ikke hva jeg kunne forvente meg. Men jeg har lyst til å være med og kjempe om pallen til vinteren. Jeg er offensiv nok til å si det. Så får vi se hva resultatene blir.

– Hvorfor trekker så mange norske menn og så få norske kvinner til langløp?

– Tja, svenskene har jo klart å få opp et godt miljø, og nå er det også flere i Norge som går over på langløp. Det er bra at de gjør det. Det er ikke så ulikt treningsmessig, pluss at det gir ny inspirasjon i treningen, sier Bjørgen - når hun sammenligner med «vanlig» langrenn. Norges beste langløper sist vinter, Emilie Fleten (28), sa nei til teamet som Bjørgen går for, og valgte i stedet Tord Asle Gjerdalens Team XPND Fuel of Norway for 2021/22.

Marit Bjørgen er ellers tobarnsmamma og har også «litt andre prosjekter» som hun uttrykker det.

Det mest spennende for den vanlige nordmann er kanskje at boken om hennes liv kommer i høst. Den er skrevet i samarbeid med Dagsrevyen-profilen Ingerid Stenvold, også hun tidligere langrennsløper.

– Ellers er det «Landskampen» og samarbeid med ASKO og så har jeg et prosjekt med et selskap som heter SkiX, der vi driver med digital treningsveiledning. Og så sitter jeg i styret i Stiftelsen VI, fortsetter Bjørgen. Det siste er Kjell Inge Røkkes hjertebarn for funksjonshemmede.

– Jo, så dagene går, smiler Marit Bjørgen mens hun rusler av gårde til nye opptak.