– Jeg er veldig overrasket selv. At det skulle gå så bra hadde jeg ikke forventet, sier Johaug til NRK.

Hun slo knockout på alle. Det ble en ellevill seier. De andre var sjanseløse fra start mot en ganske nybakt mor.

– Jeg hadde håpet de skulle være nærmere meg. Jeg må være så ærlig å si det, sier Johaug til NRK.

Hun forteller om gode ski og bra dagsform.

To år etter at hun la opp og ti måneder etter at hun ble mamma er Johaug tilbake. Etter 24 kilometer leder 35-åringen med 2 minutter og 37 sekunder. Hun er over tre minutter foran Heidi Weng, som innrømmer at hun ikke var motivert for dette løpet.

– Det kan bli stygt, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland da Johaug nærmet seg halvveis på tremila.

Johaug forteller at magestyrke er noe av det hun ikke har trent helt tilbake etter svangerskap og fødsel.

Etter 20,4 kilometer var Johaug to minutter og ni sekunder foran nummer to, Sophia Laukli. Da ble det full kok i kommentatorbua til NRK.

– Det er nesten så man ikke tror klokkene går riktig. Johaug med en maktdemonstrasjon, ropte Jann Post.

– Dette er ellevilt. Det er et skremmeskudd til hele skiverden, sa NRKs Fredrik Aukland.

Helene Marie Fossesholm ble nummer seks, over fire minutter bak Johaug.

– Jeg hadde regna med at hun skulle knuse meg. Ja, hun har ikke trent mye ski - men grunnformen hennes og hun er et unikum. Det viser bare at han ikke har peiling på hu dama der, sier Fossesholm til VG.

Tremenningen Magni Smedås tok sølv. Heidi Weng tok bronse. Laukli ble nummer to, men får ikke medalje, siden hun går for USA.

Johaug vil fortsatt ikke bekrefte at det blir VM-comeback.

– Jeg fikk til svar at jeg er der jeg skal være. Men som jeg sa før start, dette rennet er bare en pekepinn på hvordan formen er, sier Johaug til NRK.

– Jeg syns hun går for fort, sa Martin Johnsrud Sundby og lo.

Etter 16,5 kilometer var Johaug nesten to minutter foran nærmeste konkurrent.

Landslagssjef Ulf Morten Aune var vitne til et helt ellevilt comeback.

– Det er helt magisk å se på. Man er nesten målløs, det går fort som fy, sa landslagssjef Ulf Morten Aune til NRK.

Pappa Thorvall Johaug fulgte datteren langs løypen i comebacket. Han syns datteren åpnet friskt.

– Det ser bra ut. Jeg er litt overrasket over at går så fort, jeg syns det gikk litt vel fort fra start, sa pappa Johaug til NRK underveis i løpet.