Christian Berge er Årets trønder 2017

Den tidligere håndballstjernen har ledet herrenes håndballandslag fra å være et middels, urutinert og ustabilt lag, til å bli et topplag i verdensklasse. Dette ble kronet med VM-sølv i Frankrike i januar. En prestasjon som for få år siden var utenkelig, og som for alvor økte interessen for herrehåndball. Berge blir omtalt som en god leder og et svært godt forbilde for mange. Han har vært åpen om sin kamp mot lymfekreften, og hvordan han har jobbet seg tilbake til håndballbanen – som spiller og etter hvert som trener.

Landslagstreneren for håndballgutta fikk flest stemmer av de fem kandidatene som var nominert.

I fjor imponerte han det norske folk ved å lede laget til et historisk sølv under verdensmesterskapet i Frankrike.

Publikum kvitterte med en solid applaus da Adresseavisens sjefredaktør Kirsti Husby avslørte vinneren under nyttårskonserten i Olavshallen fredag kveld.

– Årets vinner er opptatt av å skape resultater og motiveres av dette hver dag. Vedkommende er opptatt av å tenke langsiktig og bygge lag rundt seg. I tillegg beskrives personen som svært utålmodig, sa Husby om 44-åringen fra Trondheim.

Pappas aksjer

Men vinneren satt ikke i salen. Berge er i Frankrike for å forberede seg til EM i Kroatia som begynner neste fredag. Derfor steppet pappa Frank Berge inn som reserve.

– Dette er en pris han setter veldig høyt, han er veldig stolt. Og vi er like stolte som Christian, sa prisvinnerens far fra scenen. Han ble intervjuet av Husby og distriktsredaktør Merete Verstad i NRK Trøndelag.

– Helt ærlig, føler du at du har litt av æren for dette? spurte Verstad.

– Jeg skal ha noen aksjer i det ja. Det samme har kona mi, Reidun. Vi er en stor familie hvor håndball var i fokus hele veien, sa pappa Berge.

Husby lurte på hva håndballpappaen tror om EM-sjansene. Torsdag tapte landslaget i Golden Leauge-kampen mot Frankrike.

– Jeg tror det går meget bra jeg. En må bestandig være optimist. Det var kanskje ikke allverden i går, men Christian var fornøyd med det som ble levert. Det er et godt tegn. Da vil det gå bra, sa faren.

Sønnen er på vei inn i «EM-bobla», men han ble svært glad for beskjeden om hedersprisen fra hjemfylket denne uka.

– Det gir bare ekstra energi. Jeg vet nøyaktig hva jeg skal gjøre og hvordan jeg vil sette sammen laget. Nå handler det om å bevare den energien inn i mesterskapet, sa Berge på telefon i forkant av utdelingen.

God samtalepartner

Pappa Berge har selv vært aktiv spiller og trener. I barndommen var Christian med faren på treninger i Nidarøhallen.

– Jeg synes det er artig at han tar imot prisen. Han har betydd mye for det livet jeg har levd. Han har vært en god samtalepartner, både som spiller og trener, sier Christian Berge.

Adresseavisen og NRK snakket med landslagstreneren på telefon tidligere denne uka, like før avreise til Frankrike.

Christian og de tre brødrene ble åpenbart smittet av håndballbasillen av faren. Men det var ikke noe press hjemmefra, ifølge landslagstreneren.

– Vi fikk tidlig leke mye med ball. Så ble det mer og mer alvor etter hvert. Men det var alltid morsomt og et element av lek i det. Og det var et veldig bra samhold i lagene vi spilte på da vi vokste opp, sier han.

Kamp og analyse

Han overtok herrelandslaget i håndball i 2014, og har allerede skapt historiske resultater. I 2016 kom de til semifinalen i EM. I fjor ble det VM-sølv etter finaletap mot Frankrike. Nå venter et nytt EM, og ambisjonene er høye.

– Du har fortalt at du sov lite og jobbet ekstremt mye under VM i fjor. Blir det sånn nå også?

– Ja, det gjør det. Det blir masse videoanalyse mellom treningene og kampene. Det er en unntakstilstand, men forferdelig artig. Endelig får jeg lov til å holde på med det jeg vil – å trene guttene og være sammen med dem og støtteapparatet, sier han.

Sykdommen

Da NRK Trøndelag og Adresseavisen i høst ba om lesernes forslag til Årets trønder, dukket Berge fort opp på lista. Flere fremhevet suksessen med landslaget. Mange trakk også frem trønderen som et godt eksempel på hvordan en kan komme tilbake etter motgang med alvorlig sykdom. Da Berge ble diagnostisert med lymfekreft i 2004, angrep han sykdommen som en hvilken som helst skade.

– Det var nok riktig for meg å gjøre det sånn. Dermed fikk ikke sykdommen så mye oppmerksomhet. Og å være i aktivitet var veldig viktig for meg. Hvis jeg hadde lagt meg på sofaen og ventet til det gikk over, ville det blitt veldig lange dager, fortalte Berge til Adresseavisen og NRK før jul.

Han kom tilbake som spiller, men måtte etter hvert gi seg på banen. Trenerkarrieren begynte som spillende assistenttrener i Aarhus før han fikk eneansvaret i Elverum. Der ble han seriemester i 2013 og ble ansatt som landslagstrener året etter. Der startet han en formidabel snuoperasjon som førte frem til VM-sølv i Frankrike sist vinter.

Årets trønder 2017 Christian Berge fikk totalt 4105 stemmer av de i alt 11534 stemmene som ble gitt til de fem kandidatene til hedersprisen. I tilegg til Berge var kandidatene den frivillige hjelpearbeideren Marit Heldal som har startet en barnehage på Lesvos i Hellas, rockebandet Motorpsycho, fylkespolitiker Anne Marit Mevassvik som var sentral i fylkessammenslåingen og Salmar-gründer Gustav Witzøe. Mediehusene NRK Trøndelag og Adresseavisen står bak hedersprisen Årets trønder. Årets jury besto av Tone Sofie Aglen, juryleder og politisk redaktør i Adresseavisen, Elisabeth Egseth Hansen, teatersjef ved Trøndelag Teater, Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag, Alf Egil Bogen, styreleder Novelda AS og tidligere Årets trønder-vinner og Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i NRK P1 og Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg ballklubb, I fjor var det Birgit Skarstein som mottok prisen.

Liker press

– Hva har vært ditt viktigste bidrag til landslaget?

– Jeg tror jeg har bidratt til å endre på kulturen, med et stort fokus på prestasjon. Men spør du gutta sier de at jeg er flinkest på å la dem være seg selv. Jeg vil ikke å sette dem i en boks, men ser dem heller som ulike mennesker med spesialkompetanse på ulike områder. Målet mitt er å bruke det beste fra hver spiller, både på og av banen. Og så handler det om å legge en tydelig plan. Gutta kan spille håndball, vet du.

– Du har spilt på store lag både hjemme og utenlands og ledet klubblag til gull. Men hvordan er det å føle på støtten fra en hel nasjon i rollen som landslagstrener?

– Det medfører et stort ansvar, fordi jeg har sagt at en dag skal vi stå på toppen. Når jeg skal realisere mine mål, må jeg si det høyt. Det setter større krav til at jobben gjøres, også i det daglige. Jeg liker å sette press på meg selv. Håndball er en idrett med små marginer, men jeg tror vi kan få marginene på vår side, sier Berge.

Misliker tidlig spissing

Han merker også at oppmerksomheten rundt landslaget fører til at flere barn og unge oppdager idretten.

– Det er moro. Vi som tar imot dem skal være godt forberedt, og sørge for at alle skal få være med, sier landslagstreneren.

Når han er hjemme på Elverum trener han sønnens gutter 05-lag med 21 spillere.

– Målet er å gjøre håndballen så artig at de blir med hele veien, sier Berge.

Han mener tidlig spissing i idretten er en uting. Da han ble intervjuet av NRK og Adresseavisen før jul fortalte han også at han mislikte kniving mellom fotball- og håndballklubber om talentene.

– De velger uansett selv det de synes er morsomst. Men det er vanskeligere å trene barn enn å trene voksne. Du må gjøre mye mer forberedelser for hvordan du skal legge opp treninga. Jeg ser problematikken i at en mor eller far er barnetrener. Du kommer hjem fra jobb, spiser middag, forter deg inn i hallen. Har du en litt dårlig dag, så blir det ikke noe god trening, sa håndballtreneren da.

Christian Berge 44 år, fra Trondheim.

Landslagssjef for Norges herrelag i håndball. Ledet laget til VM-sølv sist vinter og forbereder nå EM-sluttspill i Kroatia.

Spilte i trondheimsklubbene Osborne, Charlottenlund, Trondheim HK, før han i 1995 dro til Viking i Stavanger. Deretter ble det Bundesligaspill i Flensburg Handewitt i Tyskland og AGF Aarhus i Danmark, før han kom til Norge og Elverum.

Fikk 63 landskamper (251 mål). Ble spillende assistenttrener i Aarhus før han fikk eneansvaret i Elverum. Der ble han seriemester i 2013 og ble ansatt som landslagstrener året etter.

I 2004 fikk Berge påvist lymfekreft. Han kom tilbake på banen som spiller to ganger etter sykdommen, men ga seg som Bundesliga-spiller i 2006.

Bor på Elverum med kona Turid Domaas Berge og to barn.

Gutten i Nidarøhallen

Allerede lørdag kan Berge hanke inn en ny pris. Da er han nominert til prisen Årets trener under Idrettsgallaen på Hamar. Men hva er gjevest – årets trønder eller årets trener?

– Jeg er trønder og synes det er veldig moro å bli satt pris på. Selv om jeg ikke har bodd i Trondheim på mange år, føler jeg meg veldig knyttet til Trøndelag, svarer Berge.

– Du har reist mye og bodd mange plasser. Hva har oppveksten i Trøndelag betydd for deg?

– Mye. Det handler nok om hvordan vi fire brødrene ble oppdratt hjemme. Vi hadde det mye moro, fikk herje med ball inne og fikk utfolde oss i idretten. Håndballmiljøet, de vennene og lederne jeg fikk, har også betydd veldig mye. Og hvem som hilset meg velkommen i hallen var også viktig, sier Berge.

Han har flere ganger tidligere fortalt om vaktmesteren i Nidarøhallen som lot ham få leke i hallen som guttunge.

– Christian var nok den mest ekstreme av alle guttene. Og vaktmester Schmitz tok vare på ham. Han hadde ofte med ekstra mat til Christian, forteller pappa Frank.

– Jeg bygde opp mye kunnskap om idretten – og individuelle ferdigheter. Det har jeg tatt med meg videre. Så har jeg lagd min egen filosofi, basert på det beste jeg har lært av de ulike trenerne jeg har hatt opp gjennom årene, sier Christian Berge.

Nå skal Årets trønder ta i bruk den hjemmesnekra filosofien for å jakte Norges første EM-medalje. Første kamp er 12. januar. Hva kan det norske publikummet vente seg?

– Et lag som er godt forberedt på de enkle tingene, som å springe fort med og uten ball. Og et lag som slåss sammen og støtter hverandre, sier Christian Berge.

