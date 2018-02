Varsler kaldt knallvær hele helgen i Trøndelag

Jeg har nylig giftet meg. Mot min vilje. I en alder over 60 år er jeg blitt tvangsgiftet

Et høytrykk med sentrum over de nordlige delene av Skandinavia gir et fantastisk vinervær i landsdelen lørdag og søndag. Varslene fra Meteorologisk institutt viser pent vær begge dager.

Med unntak av grensestrøkene mot Sverige, hvor det kan være noe skyet vær lørdag, blir det få eller ingen skyer på himmelen i helgen i landsdelen.

Litt høyere temperaturer enn tidligere varslet

Den gode nyheten for de som misliker temperaturer ned mot 15 minusgrader, er at dagens prognoser viser litt høyere temperaturer enn det som ble meldt torsdag. Men prognosene viser fortsatt et tosifret antall kuldegrader både lørdag og søndag.

25 kuldegrader i indre strøk i helgen

I lavlandet kan det bli temperaturer ned i elleve-tolv minusgrader, mens det blir nærmere 25 kuldegrader i indre strøk.

Også for neste uke er det mer moderate kuldevarsler enn torsdagens prognoser, men det ser ut til å bli rundt ti minugsrader i lavlandet de fleste netter og under 20 minusgrader i indre strøk.

På dagtid er det mulligheter for temperaturer rundt 0 grader flere dager.

Kraftig vind gir enda lavere følt temperatur

Til dels kraftig sørøstlig vind, opp i stiv kuling utsatte steder, gjør at den følte temperaturen blir flere grader lavere enn det gradestokken viser.

Sol i 13 av 15 dager

Store deler av langtidsvarselet er stappfullt av sol. Bare to av 15 dager, mandag 12. februar og 16. februar, i varselet er uten sol.

Litt snø fire dager

Det er lite nedbør i langtidsvarselet. Prognosene viser litt snø fire ulike dager, men det er bare snakk om maksimalt tre-fire centimeter totalt.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 9. februar er usikre)

Fredag 2. februar: Østlig eller sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, fra om kvelden liten kuling. Lokal tåke i grensetraktene, ellers pent vær. - 13 til - 4 grader.

Lørdag 3. februar: Sørøstlig frisk bris, stiv kuling utsatte steder. Periodevis skyet i grensetraktene, ellers pent vær. - 12 til - 3 grader.

Søndag 4. februar: Sørøstlig bris, opptil liten kuling på kysten første del av dagen. Ellers for det meste pent vær. - 12 til - 1 grad.

Mandag 5. februar: Bris fra omkring sør. Sørvestlig opptil kuling på kysten. Litt spredt snø, ellers stort sett oppholdsvær. - 10 til + 1 grad.

Tirsdag 6. februar: Sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 11 til - 3 grader.

Onsdag 7. februar: Sør-sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Stigende temperatur, særlig om natten. - 8 til - 1 grad.

Torsdag 8. februar: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 10 til + 1 grad.

Fredag 9. februar: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 10 til 0 grader.

Lørdag 10. februar: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 8 til + 1 grad.

Søndag 11. februar: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 8 til 0 grader.

Mandag 12. februar: Litt snø om morgenen. Skyet. - 6 til + 1 grad.

Tirsdag 13. februar: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 6 til + 2 grader.

Onsdag 14. februar: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 6 til + 1 grad.

Torsdag 15. februar: Litt snø om ettermiddagen. Litt sol. - 5 til + 1 grad.

Fredag 16. februar: Litt snø om morgenen. Kaldere. - 9 til - 2 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

