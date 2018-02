Høytrykk sikrer Trøndelag drømmevær i vinterferien

27-åring slipper forvaring - dømt til 14 års fengsel for bajonettdrapet på Ler

Her innser svensken at han er blitt lurt – av egne trenere

Billige hodetelefoner i butikken på hjørnet slår ikke beina under rammeavtaler

Andrea (16) går et løp som sikrer henne jobb, men få jenter blir anbefalt det samme

Molde-stopper slår følge med tidligere lagkamerat - klar for utlån til Levanger

Anmelder Marine Harvest for miljøkriminalitet

Her er RBK-Hoftuns klare dom over treningskampene

Sjeldent værfenomen i helgen kan påvirke været i Norge de neste to månedene

Dette er et værvarsel du kommer til å juble for

Mildt vintervær i to uker, ingen tegn til kuldebølge

Denne hendelsen over Nordpolen i helgen gir et betydelig værskifte i Norge neste uke

Her kan du sjekke hvor mye det blåste i Oppdal i natt

Vil innføre saftige gebyrer for brudd på ny hvitvaskingslov

Her er RBK-Hoftuns klare dom over treningskampene

Saken oppdateres.

Dagens 15 dagersvarsel viser at fra lørdag til neste søndag, blir det sol i sju av ni dager. Bare to dager, onsdag og torsdag, ser ut til å bli uten sol.

Ellers blir det masse sol hver eneste dag.

LES OGSÅ: Full storm i Oppdal natt til torsdag

LES OGSÅ: Tak blåste av hus i Oppdal

Snø og sludd fredag kveld

15 dagersperioden blir innledet med nedbør. Fredagen byr på snø og sludd om kvelden. Totalt kan det komme mellom fem og 15 centimeter snø fra fredag kveld til lørdag morgen.

Også på lørdag kan det henge igjen litt spredt nedbør enkelte steder, men jo lenger ut på dagen vi kommer, dess bedre blir været.

Deretter er det totalt slutt på nedbøren. Ifølge dagens langtidsvarsel blir det ingen nedbør resten av perioden fram til 2. mars.

LES OGSÅ: Snøberedskap på høygir på Sørlandet

LES OGSÅ: To store snøskred i Jostedalen i Sogn og Fjordane

To skyete dag på to uker

Fra lørdag domineres prognosene for landsdelen av masse sol. Fram til 2. mars er det bare to skyete dager. De øvrige dagene blir det enten klarvær eller delvis skyet og lange perioder med sol.

Solfesten skyldes to høytrykk

Årsaken til solfesten er to høytrykk. Det ene dukker opp over Finland i helgen og varer til midtveis i neste uke.

Da dukker det opp et nytt høytrykk over Sør-Norge. Mens helgens høytrykk forsvinner sørvestover, er det nye høytrykket et blokkerende høytrykk og blir liggende stort sett i ro.

At et høytrykk er blokkerende betyr at det er så sterkt og vidstrakt at det hindrer lavtrykkene i å komme inn mot kysten av Norge.

Denne værsituasjonen gir fralandsvind, opphold og masse pent vær.

Det er bare å nyte!

LES OGSÅ: Snø, vind og glatte veier skaper kaos i Rogaland

LES OGSÅ: Storm og glatte veier på Vestlandet

Kaldere om natten fra lørdag, mildt på dagtid

Kombinasjonen lite skyer og mindre vind gir fallende temperaturer om natten fra lørdag. Samtidig sørger strålende sol fra nærmest skyfri himmel for at det blir meget behagelige dagtemperaturer, særlig på lørdag. Da kan det ikke utelukkes at det kan bli seks-sju plussgrader de mildeste stedene-

Fra søndag blir det gradvis kaldere også på dagtid, men dagtemperaturen synker aldri under 0 grader på de mildeste stedene noen del av langtidsperioden.

Temperaturprognosene for hele 15 dagersperioden viser åtte-ni minusgrader på det kaldeste om natten i lavlandet og nærmere 20 minusgrader i indre strøk.

LES OGSÅ: Kvinne skadd da bygning raste sammen under dansekurs i Lillehammer

LES OGSÅ: Varsler full storm på Vestlandet

Godværet fortsetter ut over i mars

Godværet ser ut til å fortsette ut over i mars. Månedsvarselet fra amerikanske Accu Weather viser at det fantastiske været kan fortsette nesten helt til midten av mars, bare avbrutt av to dager på rad med overskyet vær og en dag med litt snø.

LES OGSÅ: Uvanlig værhendelse på Nordpolen gir betydelig temperaturfall fra neste uke

LES OGSÅ: Hendelse i atmosfæren over Nordpolen påvirker været i Norge neste to måneder

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 14 dagene (prognosene fra og med 23. februar er usikre):

Fredag 16. februar: Sørøstlig vind, liten kuling utsatte steder, fra ettermiddagen frisk bris. Utrygt for litt snø i grensetraktene og i indre strøk sør for Trondheimsfjorden, ellers delvis skyet, oppholdsvær. Om kvelden dreining til sørvestlig bris, frisk bris på kysten sør for Trondheimsfjorden. Litt sludd og snø vestfra. - 3 til + 5 grader/ indre strøk - 10 til - 1 grad.

Lørdag 17. februar: Sørlig og sørøstlig vind, opp i frisk bris utsatte steder. Litt spredt snø, til dels regn på kysten, fra om ettermiddagen stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kaldere om natten, litt høyere dagtemperatur. - 7 til + 7 grader/indre strøk - 14 til 0 grader.

Søndag 18. februar: Skiftende bris. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Lavere temperatur, særlig på dagtid. - 8 til + 4 grader/indre strøk - 12 til - 3 grader.

Mandag 19. februar: Øst-sørøstlig vind. Pent vær. Kaldere, særlig på dagtid. - 9 til + 1 grad/indre strøk - 12 til - 4 grader.

Tirsdag 20. februar: Sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 9 til +1 grad/indre strøk - 13 til - 6 grader.

Onsdag 21.februar: Sørøstlig vind. Skyet. Mildere, særlig på dagtid. - 8 til + 4 grader/ indre strøk - 11 til - 4 grader.

Torsdag 22. februar: Sør-sørøstlig vind. Skyet. - 6 til + 3 grader/ indre strøk - 12 til - 3 grader.

Fredag 23. februar: Sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 6 til + 4 grader/indre strøk - 13 til - 3 grader.

Lørdag 24. februar: Østlig bris. Pent vær. - 8 til + 4 grader/ indre strøk - 12 til - 3 grader

Søndag 25. februar: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 6 til + 4 grader/indre strøk - 10 til - 1 grad.

Mandag 26.februar: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 5 til + 4 grader/ indre strøk - 6 til - 3 grader.

Tirsdag 27. februar: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 5 til + 4 grader/ indre strøk - 6 til - 1 grad.

Onsdag 28. februar: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 4 til + 3 grader/ indre strøk - 8 til - 2 grader.

Torsdag 1. mars: Lettskyet pent vær. - 3 til + 5 grader/ indre strøk - 13 til - 6 grader.

Fredag 2. mars: For det meste pent vær. Betydelig kaldere, særlig om natten. - 9 til 0 grader/ indre strøk - 14 til - 4 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

LES OGSÅ: Snø stanset flytrafikken til og fra Bergen

Få de siste værnyhetene: Gjør som 19 700 andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter