Snevrer inn E6 på Tiller

Saken oppdateres.

Arbeidene med den nye motorveien mellom Trondheim og Melhus er i full gang. Natt til onsdag blir trafikken på E6 på Tiller lagt om for sørgående trafikk.

Snevrer inn ved XXL

- Sørgående E6 blir snevret inn fra to kjørefelt til ett rett ved XXL på Tiller, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Illustrasjonen øverst i artikkelen viser hvor innsnevringen kommer.

Innsnevringen er første del av en større trafikkomlegging på Tiller. Også for nordgående trafikk vil det bli endringer de kommende ukene.

- Nordgående E6 vil snevres inn fra to til ett kjørefelt natt til torsdag. Om to uker legger vi trafikk i begge retninger i sørgående løp.

Trafikken blir lagt om fordi det skal gjøres gravearbeider i bakken mellom dagens firefeltsvei og dagens tofeltsvei.

- Vi trenger en del plass for å utføre disse gravearbeidene, og da må vi legge om trafikken, sier Soknes.

Skal ta i bruk deler av ny E6

Når gravearbeidene i bakken er fullført vil første del av den splitter nye E6-traseen tas i bruk.

- Vi åpner de to nordgående feltene av nye E6 for toveis trafikk i løpet av høsten 2017. Med denne omlegginga fjerner vi trafikken fra den gamle E6-traseen, og det gjør at vi får plass nok til å bygge de to sørgående feltene på nye E6, sier Soknes.

Etter planen skal den nye motorveien mellom Tiller og Melhus stå klar i 2019.

