Astrid S klatrer på listene i USA

Når forfattere skal skrive om en far, så er det gjerne på oppgjørs vis. Men ikke her! 5

Astrid S-suksessen vokser seg stadig større, nå begynner hun også å få fotfeste i verdens største musikkmarked, USA.

Hennes låt «Think Before I Talk» er denne uka høyt inne på Billboard-lista «Dance Club Songs», som lister de 50 mest populære sangene på ulike klubber - samlet ut fra spillelistene til et landsdekkende utvalg DJ-er.

Flere besøk hjelper

Dette etter at artisten fra Rennebu i starten av desember var i landet for å promotere sin karriere, skriver VG.

Låten har ligget på samme liste i seks uker, men aldri så høyt som 20. plassen denne uka.

– Nå ser vi at sterke streamingtall og utsolgte konserter også påvirker hele klubb- og DJ-markedet der. 2018 blir et utrolig spennende år, sier manager Halvor Marstrander til VG.

Han forklarer videre at at popularitet på klubber er viktig overfor radiostasjoner, fordi man trenger publikum til å etterspørre låtene der for å slå an.

I løpet av 2017 har den trønderske artisten hatt flere konserter og besøk i Nord-Amerika, først og fremst for å bygge en fanbase stein for stein. Hun holdt blant annet elleve konserter i USA og Canada i september.

Populær også i Norge

«Think Before I Talk» har også vært en hit her hjemme, og den første av låtene hennes som er gått til topps på VG-lista.

Med rundt 50 millioner avspillinger i Spotify er den hennes tredje mest strømmede sang til nå i karrieren.

Astrid S går i studio i januar for å spille inn sin første fullengder, som er ventet å komme i løpet av 2018.