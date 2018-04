Fortsatt i live

Da Han-Na Chang var ti, flyttet familien til USA for at hun skulle bli verdensstjerne

Årsmøtet i Trøndelag Ap valgte ikke Trond Giske inn i det nye fylkesstyret. Men de har gitt han en sentral oppgave i å utforme nye politikk og nye måter å drive politisk arbeid på. Det kan være en effektiv medisin mot partikrisen.

Valgnederlag, metoo-saker og feilslått strategi har påført Ap nederlag på nederlag siden stortingsvalget. Krisene har stått i kø, ikke minst i Trøndelag. Trond Giskes politiske fall og sakene rundt trondheimspolitikerne Rune Olsø og Geir Waage har vært med på å gjøre den politiske hverdagen grå og trist. Sammenslåingen av de to fylkespartiene i Trøndelag har så langt vært preget av kamp om posisjoner mellom nordtrøndere og trondheimere. Det er lite som har gått på skinner for Ap-folket i Trøndelag den siste tiden.

Så man skulle kanskje tro at stemningen var dårlig når partiet møtes til fylkesårsmøte på Hell. Mange av delegatene jeg snakket med i korridorene la ikke skjul på at de har slitt seg gjennom en vanskelig tid. At motivasjonen har fått en knekk av metoo-saker, sviktende oppslutning, elendige meningsmålinger og utydelig partiledelse. Det er ikke så rart. Mange er skuffa, slitne og dritt lei av bråk og kaos. Men de er også sulten på å snu skuta, snakke om politikk og utvikle det store og nye fylkespartiet til en kraft som skal tvinge Ap inn på ny kurs og mot nye høyder.

Trond Giskes venner i Trondheim har stått bak pinlige forsøk på å få han inn i fylkesstyret forut for helgas årsmøte. Det var åpenbart for tidlig for en slik plan. Likevel har Trøndelag Ap langt på vei rehabilitert sin viktigste politiker denne helga. De har lansert et forsiktig distriktsopprør mot Oslo-makta gjennom sitt eget organisasjonsprosjekt. Og det skal ledes av Trond Giske.

Trøndelag Ap's fornyingsprosjekt skal finne tilbake til grasrota i partiet, fornye det politiske arbeidet, la enkeltmedlemmer komme tydeligere frem og lage et idénettverk som skal utforme ny politikk. Rundt kaffeautomatene utenfor årsmøtet på Hell ble det hvisket om starten på et distriktsopprør i partiet som skal bre seg til andre fylkeslag og til sist utfordre partiledelsen i Oslo.

Det er grunn til å bite seg merke i at det er Trond Giske er mannen som skal lede et slikt trøndersk organisasjonsprosjekt. Det er vanskelig å se på prosjektet som noe annet enn en kritikk mot den sentrale partiledelsen og måten de har håndtert krisene på. Nå får Trond Giske en sentral rolle i å utforme en ny måte å drive partilag og politikk på i partiets største fylkeslag. Det kan vise seg å bli en kraft i partiet som kan bli svært ubehagelig for kretsen rundt Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik i tiden som kommer.

Medisinen mot Ap-krisen som rulles ut i Trøndelag skal skape en ny måte å drive politikk på. Den skal sette Ap og sosialdemokratiets verdier tilbake på sakskartet. Kritikken mot Ap-ledelsen handler om et parti som ikke har klart å fortelle historien om Norge slik at vanlige folk kjenner seg igjen. Og om et parti som har søkt kompromisser og latt regjeringen definere den politiske dagsorden i for stor grad.

I det trønderske Ap-prosjektet tar Trond Giske mål av seg til å lytte mer til grasrota. Det gjenstår å se i hvor stor grad det skaper suksess. Men uansett er det grunn til å merke seg ambisjonene i Trøndelag Ap om en ny måte å drive politikk på. Han har 500 dager å gjøre det på. Alt står og faller på valgresultatet ved kommune- og fylkestingsvalget i september 2019.

