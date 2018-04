Når sykepleierne må varme opp grøt og suppe, får de mindre tid til god pleie

Bekymret for at ungdom tror det er fritt frem i Thailand

Cathrine (49) sover bare fem timer hver natt. Her er rådene for å sove bedre

Så kom en svær traktor med fres og sprøytet grus, is og asfalt inn over plenene på Flatåsen

Saken oppdateres.

«Sykepleiermangelen er en nasjonal krise» lyder en overskrift på nrk.no. «I verste fall vil vi i 2030 mangle 75.000 sykepleiere i Norge.» Skremmende statistikk og utsikter – både for oss som dette påvirker i arbeidshverdagen og for pasienter, brukere og pårørende som er avhengig av helsevesenet. Blant sykepleiere står vakter tomme, avdelingsledere jobber helger og sykepleiere jobber doble skift. Lederen av Norsk Sykepleierforbund uttrykker bekymring og krever lønnsløft.

LES OGSÅ: Ronny (27) styrtet med paraglider. Ingen trodde at han skulle klare å gå igjen.

Høyere lønn kan være en del av løsningen på sykepleiemangelen. Men jeg mener at vi i jobben mot å rekruttere og beholde sykepleiere, ikke kan lene oss på lønnsforhøyelse. En av de største utfordringene ligger i at sykepleiere skal gjøre så mye annet, i tillegg til å utøve faget. Vi på sengepost blir stadig pålagt flere oppgaver som ikke har noe med det sykepleiefaglige å gjøre. Her er fire eksempler på situasjonen på en sengepost ved St. Olavs hospital:

LES OGSÅ: Vil investere millioner i Orkdal sjukehus

1) Nedbemanning på kjøkkenet gjør at de som jobber der ikke har tid til å kutte frukt og grønt. Oppgaven legges over til sykepleiere og hjelpepleiere på post. Grøt og suppe som før kom ferdig tilberedt til sengepost som kveldsmat må pleiepersonalet varme opp og gjøre klar til servering.

2) På kveldstid er det ingen portører på jobb, denne oppgaven er det pleiere som gjør. Kveldsrunden bioingeniørene kom for å ta blodprøver er kuttet ut, prosedyren er lagt over til sykepleierne.

3) Når sengene skal gjøres klar til neste pasient har vi ingen sengevaskeri, sengen vaskes med spritkluter og res av oss på post.

4) Sykepleiere skal vaske medisinrom hvor alle hyller og skuffer skal tømmes for tablettesker og tørkes støv av, tørke støv på pasientrom, vaske skyllerom, og porsjonere og servere alle måltider.

LES OGSÅ: Ingen trodde at Gabriel og Leo ville overleve

Listen over ikke-faglige oppgaver vokser. Antall personell på sengepost endres ikke. Dette skal vi gjøre i tillegg til den faktiske jobben vår for eksempel smerte- og kvalmelindre kreftopererte, observere postoperative komplikasjoner hos nyopererte pasienter og stelle sår. Oppgaver som ikke er knyttet til det rent sykepleiefaglige forstyrrer de egentlige oppgavene våre og går utover kvaliteten på sykepleien. Vi får naturligvis mindre tid den gode pleien vi så gjerne ønsker å gi og vi klarer ikke arbeide effektivt da vi stadig blir forstyrret. Jeg tror at dersom yrket fortsetter å utvikle seg i denne retningen vil det være vanskelig å beholde de sårt trengte sykepleierne og en av fem fortsetter å slutte som sykepleier.

LES OGSÅ: Hun er den første kvinnelige thorax-kirurgen ved St. Olav

Er det fornuftig kutte i kjøkkenpersonale for så å sette sykepleiere til å kutte grønnsaker når man vet at det allerede er sykepleiemangel? Tror ledelsen at sykepleiere har så god tid at de kan sette av en dag i måneden til å rundvaske medisinrommet? En skulle tro at en gruppe fagfolk som det er så stor manko på blir godt ivaretatt og satt pris på av de ansvarlige. Vasker legene operasjonssalen og ordner klar til ny pasient når de er ferdige med jobben? Tørker politibetjenter støv i glattcellene?

Dersom Norge kommer til å mangle 75.000 sykepleiere i 2030, må sykepleiere gjøre sykepleieoppgaver.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.