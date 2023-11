Publisert: 14. november 2023 kl. 12:34 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Akademikere fra Palestina har i mange år bedt om internasjonal hjelp mot israelske krigsforbrytelser. Apartheid og okkupasjon har ført til at behovet for hjelp har blitt et hjerteskjærende refreng som både fakultet og studenter gjentar den dag i dag. Blant annet ved Birzeit University utenfor Ramallah. Deres budskap er klart og tydelig: Ikke vær stille under et folkemord.

Norske våpen brukes i Israel. Det er ulovlig å selge våpen som har blitt produsert i sin helhet i Norge direkte til Israel. Norske våpenprodusenter som Kongsberg Gruppen og Nammo omgår disse lovene ved å produsere våpen i utenlandske fabrikker, eller ved å selge via tredjeland. NTNU har en samarbeidsavtale med Kongsberg Gruppen om kunnskapsutvikling og forskning.

Lektorstudent Nergiz Tahtaci Foto: Privat

Til tross for at det finnes dokumentasjon på at norske våpen brukes i Israel, velger NTNU å fortsette sitt samarbeid med Kongsberg Gruppen. Hvordan er det forenlig med NTNUs slagord «kunnskap for en bedre verden»?

Å fryse samarbeidet med Kongsberg Gruppen er ifølge NTNU ikke et hensiktsmessig tiltak for å stanse brudd på folkeretten.

Da har jeg følgende spørsmål: Hvorfor valgte NTNU å bryte forsknings- og utdanningssamarbeid med Russland, dersom akademisk boikott ikke er hensiktsmessig for løsning av konflikter?

NTNU er et universitet med studenter fra hele verden. Flere av studentene kommer fra Palestina og har familie som fremdeles er igjen i Gaza, på Vestbredden og i flyktningleir rundt nabolandene i Palestina. Våre palestinske medstudenter har opplevd flere dødsfall i familiene deres den siste måneden.

Hvordan kan NTNU forsikre sine palestinske studenter om at bombene som dreper deres familier ikke er produsert enten delvis eller i helhet av Kongsberg Gruppen?

Hvordan kan NTNU si at de bryr seg om sine studenters psykiske helse, mens de sier ja til blodpenger fra Kongsberg Gruppen?

Selv om forskningen ikke bidrar direkte til produksjon av våpen til Israel, er det umulig å skille Kongsberg Gruppen fra våpenproduksjon.

Hvordan kan NTNU sørge for at ingen deler av forskningen i samarbeidsavtalen kan brukes til utvikling av våpen?

Hvis ikke NTNU bryr seg om befolkningen i Gaza, bør de i hvert fall bry seg om sine egne studenter.

Frys samarbeidet med våpenprodusentene nå, før flere av våre medstudenters venner og familiemedlemmer blir drept.

