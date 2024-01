Kvinnehelse har fått økt oppmerksomhet det siste året. Det er virkelig på tide. Men kvinners benhelse har ikke vært så mye snakket om. Det ønsker jeg å gjøre noe med. Publisert: 18. januar 2024 kl. 06:43 Du leser nå en kronikk. Den uttrykker innsenderens mening.

For det trengs, når vi vet at en redusert benhelse, og i verste fall utvikling av osteoporose, rammer veldig mange kvinner, og kan gi til dels invalidiserende plager. Og med tanke på hva det koster samfunnet i form av brudd, sykehusinnleggelser og store utgifter, er det virkelig et under at det ikke er snakket eller skrevet mer om!

Én av to kvinner over femti år vil oppleve å få et benbrudd på grunn av benskjørhet i løpet av livet. Det er mange. Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder forekomst av osteoporose.

Og selv om man vet ganske mye om hva som kan være med og forebygge, og også avdekke om kvinner har, eller står i fare for å utvikle benskjørhet, blir altfor lite gjort. Derfor går mange rundt uten å vite det selv, og får ikke den informasjonen de trenger for å unngå at de blir benskjøre. En av grunnene til at jeg brenner for benhelse, er personlig. Jeg har heldigvis ikke osteoporose, men har en benhelse som har spilt meg noen puss de siste årene. Og fordi jeg selv ikke har fått helt klare svar på hvorfor jeg har hatt noen brudd, ser jeg at det mangler både kunnskap og engasjement rundt temaet benhelse.

Min egen historie består blant annet av at jeg etter femti har pådratt meg hele tre tretthetsbrudd i knærne. Noen grunner, som jogging og lange fjellturer har sin del av forklaringen, men ellers er det mange spørsmålstegn.

Jeg har begynt å fundere mye selv. Jeg er nokså overbevist om at det dreier seg om nettopp kvinnehelse. Jeg har selv teorier om at mange år med amming og seks svangerskap har gjort sitt med å tære på min egen kropp, og ikke minst benhelsen min.

Jeg er også redd for at mine ben ikke har fått sin optimale styrke og oppbygging fordi jeg, som mange andre unge jenter i tenårene var litt for opptatt av å være tynn og veltrent, noe som gjerne går utover østrogenmengden i kroppene våre.

Og nettopp østrogen er helt essensielt for at beina skal utvikle seg optimalt, og få styrke og oppbygningen de trenger. Jeg har blitt stadig mer klar over, og bekymret for nettopp dette: hvor mange unge jenter og kvinner som trener og slanker seg så mye at menstruasjonen deres forsvinner, og at dette er veldig, veldig uheldig for deres benhelse, både nå, men ikke minst også for resten av livet.

Jeg har selv blitt ekstra oppmerksom på og bekymret for dette, fordi min egen datter fikk påvist redusert benmasse, da hun var syk med en spiseforstyrrelse. Dette er noe hun selv snakker åpent om, for å advare og bevisstgjøre andre unge kvinner. Dette snakkes det altfor lite om!

Vi vet at «Peak bone mass», den maksimale benoppbygningen i en kvinnekropp, er i starten av 20-årene, og at det etter det ikke er mulig å oppnå det igjen, om man ikke optimaliserer forholdene for benbygging gjennom disse årene.

Da kan vi bare tenke oss hvor skadelig det er for benhelsen, også for fremtidig fare for osteoporose, brudd og problemer, at så mange jenter sliter med spiseproblemer, er så undervektige at de mister menstruasjonen, og dermed østrogenet de trenger.

Jeg tror også at altfor mange voksne kvinner tyner sin benhelse, ved å drive med mye slanking, og opptatthet av å være tynn og slank.

Også innen idretten er det et kjent fenomen, kalt RED-S (Relative energy-deficiency in sports). Det er kjent at det er en del unge kvinnelige utøvere som tyner seg for hardt, både med trening og for lite energiinntak, slik at de mister menstruasjonen. Det er et rødt flagg for benhelsen.

Jeg er opptatt av at vi skal rette søkelyset mot benhelse mer generelt, for bare på den måten kan vi enda bedre forebygge osteoporose. Og vi forebygger mye lidelse og plager for mange kvinner, og menn. Noen viktige faktorer for en sunn og god benhelse er:

Østrogen Østrogen er viktig for bendannelse og styrke. Dette er også hovedårsaken til at kvinner etter overgangsalderen har dårligere bentetthet. Det er viktig å unngå langvarig undervekt, som hemmer menstruasjon og østrogenproduksjonen.

Tilstrekkelig kalk og Vitamin D Kalk, Calcium, er den viktigste byggesteinen i skjelettet vårt, og blir hjulpet av Vitamin D.

Trening Benbygningen blir styrket av trening: vektbærende aktivitet.

Medikamenter Noen medisiner, som Prednisolon, kan øke risiko for benskjørhet.

Røyking Å stumpe røyken gir god effekt, også på benhelsen.

Å huske på unge kvinner Det er viktig å huske på unge jenter og kvinner, som står i fare for å utvikle en dårlig benhelse, pga. bl.a., spiseforstyrrelser og lavt energiinntak over tid.

La oss snakke mer om benhelse: det er viktig kvinnehelse det!

