For en respons! Jeg laga et lite avisinnlegg og etterlyste en mannsbevegelse som kunne erstatte Andrew Tate og hans likesinnede som modeller for unge gutter/menn. Jammen ble det bevegelse: 3000 likes, 800 kommentarer og 200 delinger på Facebook!

Reaksjonene i kommentarfeltet er veldig kjønna: Utallige kvinner jublet, og noen menn også. Utallige menn reagerte negativt, og noen kvinner også.

Kvinnene er enige om hvilke menn vi ønsker som modeller for våre sønner, og som vi vil våkne opp ved siden av. Vi ønsker oss menn som har mot til å uttrykke både tanker og følelser. Jeg tror jeg har de fleste kvinner og menn med meg, når jeg påstår at utgangspunktet for et godt samliv er gjensidig respekt. Dyrk og nyt er et fantastisk motto for gode parforhold.

Flertallet av mennene vil ha seg frabedt at kvinner, særlig gamle feminister, skal definere hva deres rolle skal være. Det var mitt poeng også.

Jeg vet at de fleste menn står for verdier som er langt unna Andrew Tate og hans like. Det er derfor jeg sier at vi ikke må la feil menn legge premissene for hva som er maskulinitet i vår tid. De mennene verden sårt trenger er de som har åpne kanaler mellom sunn emosjonalitet og handlekraft.

Noen av kommentarene går på at jeg synes menn er håpløse. Det kan jeg avkrefte.

Jeg vet at de fleste menn er utmerkede eksemplarer av arten. Samfunnet trenger at denne typen menn blir mer synlige, de må mer fram i det offentlige rom. Eksempelvis vet vi at en del unge gutter som har sett for mye voldelig porno, tror at sex og vold henger sammen. Unge jenter blir påført traumer fordi gutter tror kvelertak er en del av seksualiteten. Voksne menn som vet bedre, må bli modeller for en annen maskulinitet.

Inviter gjerne hverandre til å legge mannsrollen under lupen. Hva er bra? Hva begrenser? Hvordan formidle dette til den oppvoksende slekt?

Vi i kvinnebevegelsen fant sammen i bevisstgjøringsgrupper, opplevde søstersolidaritet og fikk mot til å handle. Menn må finne sin veg. Den er kanskje annerledes, men den trengs for å møte problemene gutter/menn står i.

Jeg er klar over at mange menn har endra sin tradisjonelle mannsrolle. Håpet mitt er at de får med seg flere. Lykke til for de som føler seg kallet til å ta et tak for å gjøre maskuliniteten mer menneskevennlig. Jeg er overbevist om at det vil gi uttelling for alle kjønn.

PS: Menn ga meg mange negative merkelapper i kommentarfeltene. En av dem var «burugle». Nå har mannen min innført et nytt kjælenavn på meg: «Favorittburugla mi.»

