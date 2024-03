Publisert: 13. mars 2024 kl. 16:32 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Arve Hjelseth skrev en interessant kronikk om RBK i Adresseavisen 12. mars, om blant annet hvordan medlemmene overkjørte styret på årsmøtet. Rosenborg er altså en medlemsklubb, der medlemmene sitter med makt. For mye makt, kan man hevde. RBK er i bunn og grunn Rødt-politikk i praksis. De vil som kjent at større industribedrifter skal overtas og styres av folket. Akkurat som RBK. Og vi ser jo hvordan det fungerer. Ikke spesielt vellykket, for å si det forsiktig.

RBK er Rødt-politikk i praksis, skriver Ørjan Greiff Johnsen i dette debattinnlegget. Foto: Morten Antonsen

I næringslivet har aksjeselskaper en ledelse. Denne ledelsen har et styre de må svare for. Styret kan avsette ledelsen hvis de er misfornøyde. Videre har man som kjent en generalforsamling, der aksjonærene har stemmerett. Generalforsamlingen velger styre, og kan sparke styret hvis de mener det har gjort en dårlig jobb.

Dette fungerer utmerket, og skaper både dynamikk, og ikke minst arbeidsro. I RBK er det helt motsatt. Klubben har en ledelse og et styre, men disse er på mange måter handlingslammet, klubbmedlemmene sitter med all makt.

Medlemmer som fortsatt sitter fast i Eggen-tida. Medlemmer som mener at det viktigste RBK kan gjøre i 2024 er å kjempe mot VAR. Trøste og bære. Visjonært kan det knapt sies å være. Og slik skal det bli seriegull av?

RBK er langt bak klubber som Molde og Bodø Glimt, både økonomisk og sportslig. Men investorer, det vil ikke medlemmene ha. Kanskje fordi de er redde for å miste makt?

Nei, tiden er overmoden for å endre strukturen i RBK. Klubben kan ikke lenger være en medlemsstyrt klubb etter en noe nær kommunistisk modell. Den bør organiseres som et aksjeselskap, med en ledelse og et styre, og der medlemmene på generalforsamlingen har anledning til å si sin mening, og eventuelt kaste styret hvis de er misfornøyde. Men ikke mer.

De kan ikke lenger få detaljstyre på det nivået det er nå. Investorer må på banen slik at klubben får kapital til å hente gode spillere.

Slik RBK er organisert nå minner det om en skoleklasse som stemmer over om de skal til Storlien eller Oppdal på leirskole. Det er en utdatert modell, som lammer de som bør ta beslutningene for klubben.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!