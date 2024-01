Mye tyder på at journalister er blitt målskiver i krigen på Gazastripen. Drapene må granskes. Publisert: 9. januar 2024 kl. 22:01 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Søndag ble to journalister drept og én såret i et israelsk droneangrep mot en bil i Rafah, helt sør på Gazastripen. Dessverre er det langt fra første gang journalister blir drept. Mye tyder på at journalister har blitt målskiver i den pågående krigen. Det er uholdbart. Drapene må granskes.

Uavhengige journalister fra redaktørstyrte medier er helt avgjørende for at verdenssamfunnet kan få oppdatert informasjon om hva som faktisk skjer på bakken i krig- og kriseområder. Dessverre er det livsfarlig å være journalist på Gazastripen nå.

Ved årsskiftet slo organisasjonen Committee to Protect Journalists fast at 77 journalister eller medieansatte var blitt drept siden krigsutbruddet 7. oktober. Organisasjonen Reportere uten grenser (RSF) mener det pågår en «massakre» i det som ligner målrettede angrep mot pressefolk. Både RSF og FN har bedt Den internasjonale straffedomstolen om å granske drapene. Vi støtter dette.

De norske presseorganisasjonene henvendte seg nylig til den israelske ambassaden i Oslo med krav om tiltak som kan beskytte journalister på Gazastripen. Hvis «Midtøstens eneste demokrati» skal leve opp til kallenavnet, bør de føle et spesielt ansvar for at pressen kan rapportere så trygt som mulig fra krigsområdene. Men Israel lever ikke opp til navnet i disse dager.

Klisjéen om at «sannheten er krigens første offer», stemmer. Det florerer av ubekreftede opplysninger om angrep, dødstall og hendelser. Sosiale medier er åsted for bevisst og ubevisst manipulasjon. Det er tidskritisk at seriøse journalister får gjøre jobben sin.

Israels krigføring i Gaza må stanse. De sivile lidelsene er enorme. Så langt er 23 000 mennesker drept, ifølge palestinske myndigheter. FN mener tallene er til å stole på, men her jobber alle uavhengige instanser under svært vanskelige forhold.

USAs utenriksminister Antony Blinken uttalte i helga at palestinerne ikke må presses til å forlate Gaza. Det tolkes som en kritikk av Israel. USA bør bli enda tydeligere i sin fordømmelse.