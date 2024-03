Publisert: 2. mars 2024 kl. 10:41 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Dette er debatten Vis mer ↓ Helsevesenet forteller om en påfallende stor økning i ADHD-henvisninger til spesialisthelsetjenesten, og tall viser en økning i ADHD-diagnoser i perioden 2020 til 2022. Økningen er spesielt høy blant tenåringsjenter. Samtidig er innhold om ADHD blitt superpopulært i sosiale medier. Det samme gjelder andre nevroutviklingsforstyrrelser som autisme og bipolar lidelse. Videoer merket med #ADHD på Tiktok har til sammen rundt 35 milliarder visninger. Adresseavisen har undersøkt fenomenet nærmere i flere redaksjonelle artikler og publisert mange meningsinnlegg på temaet. Hva mener du? Les sakene her.

Jeg heter Odd Karsten. Jeg er «knærne-mine-har-begynt-å-lage-lyder-når-jeg-setter-meg» år gammel, og jeg jobber som programvareutvikler.

For omtrent et år siden ble jeg diagnostisert med ADHD, og fikk samtidig begynne på medisiner for å hjelpe meg til å fungere i det daglige.

Det var som å endelig få gnidd søvnen ut av øynene, bare at istedenfor «øyegugg», var det det å ikke kunne fokusere på oppgaver og gjøremål, som ble tørket vekk.

ADHD blir av mange omtalt som en «superkraft». Misforstå meg rett: Det er fint å normalisere mentale sykdommer og nevrodivergente individer. Men likevel føles det ut som romantisering. Sosiale medier er fullt av artige memes og videoklipp med innhold som: «Slik vet du at du har ADHD», «ADHDs superkrefter» og «Du vet at du har ADHD når». Supert, hvis det får noen til å oppsøke hjelp og muligens også til å bli diagnostisert. Men vi må anerkjenne et stort aber.

Ofte er disse «tegnene» som blir listet opp i artige videoklipp bare helt vanlig menneskelig oppførsel. Det er vanlig å glemme avtaler iblant. Det er vanlig å prokrastinere fordi man vil utsette noe kjedelig. Det er ikke før at de helt vanlige personlighetstrekkene blir til noe som hindrer deg fra å fungere og delta i samfunnet, som du bør være bekymret.

Jeg har jobbet kjempehardt for å tilrettelegge livet mitt og tilpasse det den nevrodivergente hjernen min. Jeg skriver ned alt av avtaler med én gang – på mobilen, på den fysiske kalenderen jeg har på veggen, og gjerne i notatboka for å være sikker. Alle viktige gjenstander jeg eier har egne steder de SKAL befinne seg på. Jeg må fjerne alt av mulige distraksjoner når jeg må få gjort noe viktig på jobb. Det skal være så enkelt som mulig for meg å gjøre det jeg skal, og så vanskelig som mulig å bli distrahert og gjøre feil.

Og det er utmattende. Jeg må notere ned viktige samtaler, eller be om oppsummeringer på etterhånd. Jeg sporer av når jeg snakker med folk – selv i samtaler med dem jeg setter pris på. Det kan være et enkelt ord som sender hodet mitt ned i et kaninhull, og jeg dukker ikke opp igjen før flere viktige detaljer har gått tapt.

Det å sitte i møter på jobb der flere snakker samtidig er omtrent bortkastet tid. Enten må jeg bruke masse energi på å laser-fokusere på hva folk sier (og bruke lang tid på å hente meg inn etterpå, slik at hjernen funker igjen), eller bare akseptere at jeg ikke får med meg noe i møtet.

Jeg har evnen til hyperfokus. Men det er takket være medisinene at jeg kan bruke hyperfokuset på det jeg faktisk skal gjøre. I hvert fall rundt 70 prosent av tiden. Jeg er heldig. Jeg får anerkjent innsatsen jeg gjør på jobb, og at alt det rare jeg lærer meg kan brukes på en eller annen måte. Men det er fremdeles dager hvor jeg sitter vel vitende om at jeg ikke har fått gjort en pøkk, og må ta igjen alt neste morgen for å unngå å falle bak.

Jeg har det bedre nå. Selv om jeg fremdeles får angst av å føre timer. Jobben er gjort, ofte før deadline – men tiden brukt har gått meg hus forbi, og jeg kjenner fremdeles et stikk av skam hver gang jeg glemmer noe. Eller hver gang jeg blir oppspilt og drar en samtale ut i en digresjon fordi jeg ble oppspilt. Høres det virkelig ut som en superkraft?

