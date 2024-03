Rettssaken etter terrorangrepet under pride-markeringen i Oslo i 2022 er i gang. Samtidig melder politiet at hatkriminalitet mot skeive øker. Publisert: 12. mars 2024 kl. 21:29 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Natt til 25. juni 2022 løsnet Zaniar Matapour skudd mot personer i og utenfor baren Per på hjørnet og det skeive utestedet London i Oslo sentrum. To personer ble drept. 21 ble skadet.

Tirsdag startet rettssaken. Matapour er tiltalt for grov terrorhandling. Påtalemyndigheten mener den terrortiltaltes mål var å drepe homofile.

Samtidig som den rystende terrorsaken pågår i Oslo tingrett, bekrefter Oslo-politiet overfor NRK at hatkriminalitet mot skeive fortsatt øker. Politiet vil komme tilbake til omfanget når en ny rapport om hatkriminalitet legges fram om kort tid.

I fjorårets rapport ble det registrert en økning i anmeldelser for hatkriminalitet på 13 prosent. Anmeldelsene av hatefulle ytringer på bakgrunn av seksuell orientering økte med hele 57 prosent.

Politiet publiserte også resultatene fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført under pride-markeringen i 2022. 40 prosent svarte at de hadde vært utsatt for hatkriminalitet i løpet av de to siste årene. Kun åtte prosent hadde gått til anmeldelse.

Det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert. Likekjønnede par kan gifte seg. Pride-flagget vaier fra offentlige bygninger. I podkasten «Samtaler om tro og legning» beklaget nylig KrF-leder Olaug Bollestad partiets behandling av homofile. Det er betimelig. KrF har vært en bremsekloss.

Mange har inntrykk av at vi lever i et samfunn som likestiller alle, uavhengig av seksuell orientering. Dessverre er virkeligheten en annen. I Norge i dag lever fortsatt skeive i frykt for vold og trakassering.

Kampen for skeives rettigheter og plass i samfunnet er slett ikke over. Politiets rapporter viser at utviklingen går i gal retning.

Vi har alle et ansvar for å slå ned på hatefulle ytringer. I ytterste konsekvens kan hat ende med drap, slik vi ser i saken som går for Oslo tingrett nå.