Publisert: 22. februar 2024 kl. 17:51 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

I lørdagsavisa bruker Jens Fredrik Von der Lippe idrettens grunntanke som begrunnelse for å gå imot din beskjed om at russiske idrettsutøvere ikke er ønsket til byen under VM. I sin argumentasjon overser han den rimelig interessante forskjellen på det «å være i krig» og «å ha startet en krig». Jeg ser det nødvendig å minne ham på realitetene:

Ukraina er i krig, en krig som Russland har startet. Russland er i dag en totalitær og fascistisk stat som åpenlyst håner idrettens idealer. Opposisjonen undertrykkes og drepes uten skrupler, mens presidenten lirer av seg de reneste eventyr med en bunnlinje hvor vi er nazister. Samfunnet er blitt et skittent samrøre i undertrykkelsens tjeneste, hvor også idretten brukes for å fremme jerngrepet om sitt eget folk. Vi trodde ikke dette var mulig i vår tid, men det er det.

De Coubertins tale om harmoni, fred og fordragelighet, som Jens Fredrik viser til, er som perler for svin i dette bildet. I russisk idrett er korrupsjon satt i system, idretten er gjennomsyret av idealister, velvillige og medløpere. Dopingsakene fra Sotsji, en skandale og ødeleggende for idretten, men det driter de i. Regimet har startet et blodbad i Ukraina. Hver dag drepes og lemlestes barn og unge, jenter og gutter, kvinner og menn som fratas både livet og - i den grad noen av dem kan unne seg å flykte i en uvirkelig drøm - idrettens gleder.

Jeg er selv idrettsmann gjennom mer enn 50 år og har hatt mange russiske/sovjetiske forbilder gjennom livet, men under dagens regime sier jeg stopp. Du har rett, Kent. Skal «den idrettslige idé» overleve, kan ikke russerne delta. Og skulle du som ordfører ikke bli bønnhørt, håper jeg publikum holder seg hjemme. Det gjør i alle fall jeg.

