Jeg ønsker å gjøre det krystallklart at Russland er uønsket som deltakernasjoner i Trondheim i 2025. Dette gjelder også russiske utøvere under såkalt nøytralt flagg. Publisert: 6. februar 2024 kl. 18:02 Du leser nå en kronikk. Den uttrykker innsenderens mening.

Jeg husker 1997 som om det var i går. Den folkefesten vi så under VM på ski i Trondheim den gang, er det vi vil bli målt mot under mesterskapet vi skal holde i 2025. Selv jobbet jeg den gangen som bartender. På dagtid så jeg byen våkne til liv på en måte som jeg ikke hadde sett før. På kveldstid sto jeg midt i arbeidet og oppdaget hvor store ringvirkningene var. Trondheim sto på hodet, og det var en av de største hendelsene i nyere tid.

Hos oss trondhjemmere er det like mye folkefesten som idrettsprestasjonene som står igjen som det helt store. Etter OL på Lillehammer i 1994, VM på ski i Trondheim i 1997 og flere store mesterskap i ettertid, har bildet av internasjonal idrett endret seg. Enten det er korrupsjon eller doping, har det vært skandaler knyttet til tildelinger av mesterskap. Det har gjort at mye av holdningen til slike mesterskap har endret seg. Denne høsten har Norge også på mange måter fått slått sprekker i bildet av vår uskyld gjennom det som har kommet frem i rettssaken mot tidligere IBU-president Anders Besseberg.

For mens vi planlegger og forbereder oss på nye idrettsprestasjoner og en ny folkefest, er det svarte skyer på himmelen i den internasjonale arenaen som truer integriteten og gleden over det som skal skje i løypene. En av de historisk største langrennsnasjonene er for øyeblikket involvert i en stygg og ødeleggende angrepskrig mot Ukraina. For meg som ordfører i Trondheim, er det derfor helt åpenbart at det ville vært med en stygg bismak jeg hadde ønsket en nasjon velkommen, mens en annen nasjon måtte holde idrettsutøverne sine hjemme for å forsvare fedrelandet sitt ved fronten.

Under ski-VM i 1997 jobbet Kent Ranum som bartender i pianobaren på Britannia Hotell. Bildet er hentet fra boka «Britannia Hotel – Tradisjon og atmosfære gjennom 100 år», ført i pennen av tidligere Adressa-journalist Johan O. Jensen og utgitt i 1997. Foto: Privat

Derfor ønsker jeg å gjøre det krystallklart at Russland er uønsket som deltakernasjoner i Trondheim i 2025. I tillegg ønsker jeg å være tydelig på at dette også gjelder russiske utøvere under såkalt nøytralt flagg. Idrettsprestasjoner er noe som blir fremhevet og brukt i russisk propaganda, og som er viktig for det russiske regimet. Spørsmålet om russisk deltagelse er uansett et spørsmål vi må ta stilling til, for det er mye som er kritikkverdig med måten Russland som idrettsnasjon har drevet på de siste årene.

I den russiske idretten florerer det av korrupsjon. Den elleville korrupsjonen i russisk idrett knyttet til tildeling av mesterskap, makt og innflytelse er noe som har gjort at en helt nødvendig opprydding i internasjonale organisasjoner har tatt lang tid. Det er bare å vise til det som har kommet frem i rettssaken mot Anders Besseberg. Selv om det skal vise seg at det Besseberg er tiltalt for ikke rammes av norske rettsregler, er det så langt utenfor det som er etisk forsvarlig at det uansett krever en større opprydding innen idretten internasjonalt.

Tett knyttet til spørsmålet om korrupsjon, finner vi spørsmålet om doping. OL i Sotsji i 2014 var med datidens øyne en stor suksess for Russland. Det viste seg i ettertid at de russiske idrettsprestasjonene i mesterskapet var basert på svindel og bedrag. Et statsdrevet dopingprogram drev omfattende forfalskning av dopingtester, noe som førte til at rene utøvere startet med et massivt handikap. I etterkant av skandalen i 2014 anerkjente man i en årrekke ikke det russiske antidopingbyråets myndighet til å foreta tester. Det er ingenting som tyder på at Russland selv har tatt et oppgjør med den skandalen.

Summen av alt er tydelig. Verken Russland eller russiske utøvere bør være invitert som gjester til folkefesten i Trondheim i 2025. Det er FIS som til syvende og sist tar avgjørelsen, men som ansvarlige politikere har vi muligheten til å ta noen grep. Derfor stiller jeg noen tydelige krav til norske og internasjonale myndigheter. For det første bør regjeringen gripe inn og nekte russiske utøvere visum til Norge. For det andre må vi styrke samarbeidet internasjonalt mot korrupsjon. For det tredje må vi jobbe multilateralt gjennom Europarådet og opp mot EU for å sette tydeligere regler for hva som er akseptabelt innenfor internasjonal idrett.

Vi har også et ansvar som lokale folkevalgte for å bruke vår stemme til å legge press på FIS. Det stilles store forventninger til Trondheim kommune som arrangør. Vi har en kontrakt der internasjonale skimyndigheter stiller krav til kommunen om hva vi skal stille opp på og hva vi skal stille opp med. Det gjelder også arrangementer der store sponsorer er involvert. Det presset vi kan legge på sponsorer, billettkjøpere og samfunnet for øvrig, kan føre til positiv forandring i idretten. Etter at jeg fremførte dette budskapet på Play The Game-konferansen i Trondheim, var responsen fra russerne som forventet. De reagerer med sinne og kommer med usannheter. Det føyer seg inn i rekken av hvordan dette landet opererer. Men det må ikke forhindre oss fra å stå opp mot disse kreftene

Selv har jeg vært i Ukraina og opplevd den frykten og redselen som oppstår under droneangrep. Den redselen jeg kjente på den natta jeg overnattet i Lviv, lever Ukrainske sivile med hver eneste dag. Som samfunn kan vi ikke være passive tilskuere som ser på ødeleggelse av eiendom, tap av liv og krigens grusomheter. Derfor er det også for meg helt uaktuelt og helt uforståelig om idretten skal legge seg på en nøytralitetslinje som setter hele legitimiteten til arrangementet i fare. Derfor oppfordrer jeg nå idrettsledere og folkevalgte til å legge seg på den samme linjen. Det er det eneste som vil bestå historiens dom.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!