Publisert: 16. februar 2024 kl. 13:16 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Skal den idrettslige idé bli taperen? Trondheims ordfører har nylig uttalt offentlig at russiske idrettsutøvere ikke er velkomne til VM på ski 2025, som om alle i byen, Trøndelag og idretten er enige i dette. Som tidligere turistsjef i Trondheim og ansatt i Visit Trondheim AS i mange år, også da VM på ski gikk i Trondheim i 1997, og som medlem i arrangementskomiteen (for innkvartering) fram til VM i 1997 startet, kan jeg ikke stille meg bak ordførerens uttalelse. Jeg synes dette er en dårlig måte å fremstille Trondheims rolle som vertskap på. Og av praten som går om russerne skal få delta, er det tydelig at heller ikke alle trondhjemmere er enige med ordføreren, selv om han uttaler seg på hele byens vegne.

Jens Fredrik von der Lippe Foto: Adresseavisen

Selve idrettsaktiviteten er det primære formålet for Norges idrettsforbund, akkurat som for OL og alle idrettsarrangement. I år er det akkurat 100 år siden De olympiske lekers grunnlegger, Pierre de Coubertin, fratrådte som president i Den olympiske komité. OL ble bygget rundt idealene om å bidra til harmoni i samfunnet. Lekene skulle medvirke til internasjonal fred og fordragelighet.

Hos Norges idrettsforbund heter det blant annet at «ingen skal bli utsatt for uforholdsmessig forskjellsbehandling, og alle skal ha like muligheter til å delta og oppleve idrettsglede, og inviterer alle uavhengig av bakgrunn eller økonomi. Den har respekt for alle. Fellesskap betyr også at (…) det praktiseres nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering».

Det er altså ikke tatt noe forbehold om at noen skal kunne utelukkes på grunn av religion, politiske meninger, eller om landet de kommer fra er i krig. Idrettens idé står over dette – alle skal være like når de stiller til start. Det kan ikke være slik at idrettsarrangementer skal fremstå som aktivistområder for hva man liker eller ikke liker, og som ikke har noe med selve idretten å gjøre. Det skal idretten være fullstendig likegyldig til. Idretten er fredens målbærer i et miljø av mellommenneskelig idrettslig kamp og glede.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!

Adresseavisen og NTNU inviterer til Ungdommens klimatoppmøte Trøndelag 2024! Les mer her!