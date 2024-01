Publisert: 12. januar 2024 kl. 15:22 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Ap forstår ikke hvordan klimapolitikken fungerer når de teller penger i kommunebudsjettet i stedet for å bruke utslippstallene i klimabudsjettet. Mange av de viktigste grepene for klima, natur og bymiljø koster ikke penger. Dette burde være en lettelse nå som kommunens økonomiske handlingsrom er så lite. Vi kunne uansett aldri kjøpt oss ut av de økologiske krisene vi nå står i.

Miljøkompetansen i kommunen kan vi i MDG være stolte over å ha bygd opp i samarbeid med Ap. Det gode arbeidet med å gjøre byen vår grønnere og mer sirkulær videreføres av sentrum-høyre. I tillegg styrker vi altså næringsarbeidet på omstilling fordi vi mener at det er riktig å løfte blikket og se utover. Trondheim kommune skal bli en nullutslippsvirksomhet, men det er langt ifra nok. Hele samfunnet skal med, og det framoverlente næringslivet er motoren i grønn omstilling. Sentrum-høyre legger også opp til at de energistasjonene som Basso og Aas skriver om i sitt innlegg, etableres så fort det lar seg gjøre.

Dette er imidlertid en liten del av hva som skal til for å komme i rute til å nå våre felles mål om reduserte utslipp. Klimaverstingen er veitrafikk, som utgjør en tredel av utslippene i Trondheim. Herunder er personbiler alene verre enn busser, varebiler og tunge kjøretøy til sammen. Derfor kan ikke utslippene fra bilkjøring ignoreres sånn som Ap gjør i dag. Vi gleder oss til å presentere levende sommergater i Midtbyen. Det kommer til å vrimle av folkeliv der arealer legges til rette for uteservering, opphold og aktivitet. Erfaring fra inn- og utland viser at de fleste som får en smak av bilfrie byrom, vil ha mer av det.

Det er klart at det blir et grønt taktskifte med sentrum-høyre ved roret, noe som selvfølgelig innebærer at vi lærer oss å ta vare på naturen. Ap på si side vil blant annet ha nytt næringsareal i Tillermarka. De argumenterer for at vi i Trondheim bør bygge ned verdifull natur heller enn at nabokommunene våre gjør det. Med denne tankegangen ødelegges naturen i Norge bit for bit. Når skal dessuten Ap forstå at naturkrisa og klimakrisa henger sammen? Ikke bare lagrer naturen enorme mengder karbon som ellers ville steget opp i atmosfæren og bidratt til global oppvarming. Den beskytter oss også mot ekstremvær.

Vi håper at klimaengasjementet som Ap viste i budsjettdebatten holder seg. La oss ønske dem lykke til med å forstå tida vi lever i og finne seg selv i 2024.

